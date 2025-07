Dying Light: The Beast Hands-On Preview: Entfessle das Biest!

HQ

Mit einer Mischung aus Parkour, Zombies und viel Blut ist Dying Light eine Serie, die in ihrem ersten Teil wirklich voll durchstartete. Im Gegensatz zu anderen Franchises von heute brauchte es keine Fortsetzung oder ein größeres Update, damit sich die Fans in die Dying Light-Formel verliebten. Es muss es dem Entwickler Techland dann ziemlich schwer machen, wenn die Zeit für einen neuen Eintrag kommt. Sich auf das zu entwickeln, was die Fans lieben, ohne zu viel zu verändern.

Tritt ein in Dying Light: The Beast. Was einst ein DLC war, wurde zu einem vollständigen Spiel. Kyle Crane - der Protagonist des ersten Spiels - kehrt als rachsüchtiger Badass zurück, nachdem er ein Jahrzehnt lang von dem mysteriösen Bösewicht namens Der Baron experimentiert wurde. Diese Experimente haben ihm eine Kraft verliehen, die über die eines normalen Menschen hinausgeht, und wenn er den brillant betitelten Beast-Modus betritt, kann er Zombies mit bloßen Händen zerreißen.

Abgesehen vom Beast-Modus, der mit einem eigenen Fertigkeitsbaum und eigenen Fähigkeiten ausgestattet ist, und dem neuen Setting des Naturschutzgebiets Castor Woods kehrt Dying Light: The Beast in seinem Gesamterlebnis weitgehend zu alten Plätzen zurück. Das ist in keinster Weise ein Schlag. Dies war meine erste Erfahrung mit Dying Light, und nach ein paar Stunden mit Kyle Cranes bestialischem Selbst habe ich das Gefühl, dass ich etwas verpasst habe, weil ich frühere Einträge nicht gespielt habe. Der lohnende Parkour, die blutigen Kämpfe und die Geschichte, die genug Mut hat, um eine verschneite Straße zu räumen, verschmelzen zu einer Mischung, die zwar nicht revolutionär ist, aber leicht süchtig macht und befriedigend zu spielen ist.

Werbung:

Vor allem Parkour hat sehr viel Spaß gemacht, es in Dying Light: The Beast herauszufinden. In diesem dritten Eintrag wurden weitläufige Stadtlandschaften größtenteils gegen natürliche Gebiete wie dichte Wälder, stehende Sümpfe und offene Felder ausgetauscht. Es gibt immer noch eine große Stadt, in der man von Dach zu Dach navigieren kann, aber diese Umgebung dreht sich größtenteils um ländlichere Umgebungen. Felsformationen und hängende Äste bieten viele Orte, über die man laufen kann, und die Sorgfalt, die Techland in die Gestaltung dieser offenen Bereiche gesteckt hat, wird schon bei den ersten Durchläufen deutlich, wenn man die Routen entdeckt, die Franchise Director Tymon Smektala liebevoll als "Parkour-Himmel" bezeichnet hat. Parkour fühlt sich am besten an, wenn man nachts über die Karte streift. wo die Zombies einen ordentlichen Kraftschub bekommen und am besten gemieden werden, anstatt sie zu bekämpfen. Wenn man spürt, wie das Herz klopft, weil die Horde nicht weit entfernt ist, fühlt man sich am wohlsten, wenn man von Dach zu Dach rennt, aber auch, wenn das eigene Leben am meisten in Gefahr ist, vor allem, wenn man im Wald von Zombies umgeben ist, die sich zwischen den Bäumen verstecken.

Techland möchte, dass der Kampf ein großes Verkaufsargument für Dying Light: The Beast ist, vor allem in seiner Brutalität. Rein vom Gore-Standpunkt aus ist ihnen das gelungen. Wenn man auf die Gliedmaßen eines Zombies einhackt, kann man sie abreißen, und wenn man genug auf seine Brust oder seinen Kopf eindrückt, sieht man, wie sich das Fleisch löst und gelbe, verrottende Knochen darunter hinterlässt. Waffen kehren in Dying Light: The Beast richtig zurück, aber in unserer Zeit mit dem Spiel hatten wir nur Zugang zu einer ziemlich einfachen und unscheinbaren Pistole. Im Großen und Ganzen scheint es immer noch so zu sein, dass das Ziel des Kampfes darin besteht, dass man beim Hacken von Zombies flink herumtrifft, ohne überwältigt zu werden. Ein großer Game-Changer ist jedoch die Ankunft der Chimären, bei denen es sich um aufgeladene Zombies handelt, die vom Baron erschaffen wurden. Jede hat ihre eigenen einzigartigen Fähigkeiten und Boss-Arenen, in denen man sie besiegen kann. Einige sind schwerfällige Bestien, während andere von den Köpfen ihrer Mitinfizierten springen und sich auf dich stürzen können, um großen Schaden zuzufügen.

Der Kampf in Dying Light: The Beast ist weitgehend einfach, macht aber durchweg Spaß. Die Grafik in Kombination mit den Fähigkeiten, die man später erhält, bedeutet, dass sich der Kampf nicht so anfühlt, als würde er zu lange dauern, und ist eine nette Action-Pause zwischen den Story-Momenten. Der Ausdauerverbrauch fühlt sich anfangs etwas zu bedrückend an, aber im Laufe des Levels merkt Kyle, dass er sein Schwert mehr als zweimal schwingen kann, ohne außer Atem zu sein. Die Chimären haben sich bisher mit ihren Designs und Filmsequenzen beschäftigt, aber der Kampf gegen sie fühlt sich etwas simpel an. Der bereits erwähnte springende Zombie war schnell erledigt, als ich merkte, dass ich ihr durch ihre Arena folgen und sie mit einem stumpfen Gegenstand schlagen konnte, bevor sie an einen sicheren Punkt springen konnte.

Werbung:

Obwohl es nicht gerade als Kampf zählt, möchte ich hier auch eine besondere Erwähnung der Autos einbringen, da sie ein absoluter Riesenspaß zu fahren waren. Vielleicht haben sie das ernsthafte Gefühl von Dying Light: The Beast etwas beeinträchtigt, da sie vielleicht besser zu einem Dead Rising-Spielstil passten, aber hey, Spaß macht Spaß. Jeder Zombie, den man mit einem Auto trifft, fliegt über die Motorhaube, und sie in Gruppen niederzumähen, während ich versuchte, meinen Arbeitsweg zu bewältigen, war eine gute Portion Leichtigkeit in einer ansonsten recht düsteren Welt.

An anderer Stelle im Spiel spielt sich der Ton in einem dunkleren Raum ab, da Kyle versucht, sich an den Männern zu rächen, die ihn so viele Jahre lang in einem Labor eingesperrt haben. Techland hat mit der Geschichte einige filmische Sprünge gemacht. Die Dialogszenen fühlen sich ausgearbeitet an, und es fühlt sich an, als wäre die Erzählung ein sehr enger Kern des Gesamterlebnisses. Es wird viel getan, um der Erzählung mehr als allem anderen zu dienen, was ein schöner Fokus für dieses kürzere Erlebnis ist. Mir ist auch ein hoher Detailgrad in den Dialogen aufgefallen. Besonders in einer Szene, in der sich ein Charakter vor den Augen einer Gruppe von Überlebenden umgebracht hat, die Übriggebliebenen darüber beschweren, dass sie das Chaos aufräumen müssen. Es ist eine Kleinigkeit, aber eine, die wichtig ist.

Sogar der Beast Mode selbst ist ebenso sehr ein Mittel der Geschichte wie ein Mittel des Gameplays. Kyles bestialische Kräfte kommen vom Töten der Chimären, und der Fertigkeitsbaum des Beast-Modus erweitert sich dann, wenn man die Blutproben der Chimären zu seiner Verbündeten Olivia bringt. Fähigkeiten werden auch erworben, wenn man Quests abschließt, die es ermöglichen, Kyle sowohl als Mensch als auch als Bestie aufzubauen. Seltsamerweise ist der Beast-Modus ein Zustand, der automatisch aktiviert wird, bis man eine Fähigkeit erhältt, die bedeutet, dass sie nicht aktiviert wird. Wenn man also Zombies verprügelt und der letzte in einer Gruppe den Beast-Modus auslöst, steckt man in einem Zustand von zusätzlichem Schaden fest, ohne dass man diesen Schaden auf etwas anwenden kann. Der Beast-Modus ist jedoch jederzeit ein Riesenspaß, da man normale Feinde auseinanderreißen und stärkeren Gegnern immensen Schaden zufügen kann.

Mein einziger Kritikpunkt am Beast Mode und Dying Light: The Beast als Ganzes ist, dass seine Struktur gegen sich selbst zu kämpfen scheint. Das Durchhaltevermögen, die Nächte, die Horden, all das sagt einem, dass Kyle eine ziemlich zarte Pflanze ist. Er ist kein Actionheld, bis der Beast-Modus kommt, und dann ist er es. Es ist eine Dying-Light-Formel, die um dieser neuen Mechanik willen gegen sich selbst kämpft, und erst wenn ich sie vollständig durchgespielt habe, werde ich in der Lage sein, zu entscheiden, ob sie erfolgreich ist oder nicht.

Ansonsten fühlt sich Dying Light: The Beast wie eine großartige Bereicherung für den Dying Light-Bereich an. Ein straffes, Parkour-getriebenes Spiel, das deine Zeit nicht verschwenden will und bei dem jeder Moment zählt. Ein Spiel, das sich anfühlt, als wäre es aus den Grenzen eines DLCs herausgetreten und in ein vollwertiges Erlebnis eingetreten, und das eine Menge Spaß beim Zombie-Töten bietet. Entfessle das Biest!