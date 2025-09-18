Dying Light: The Beast Guide - Tipps und Tricks zum Überleben von Castor Woods

HQ

Die Welt von Dying Light: The Beast ist alles andere als glücklich. Das postapokalyptische Gebiet von Castor Woods mag aus der Ferne wie ein natürlicher Zufluchtsort aussehen, aber wenn man es aus der Nähe betrachtet, wird klar, dass es sich tatsächlich um eine höllische Landschaft handelt, die von infizierten Monstern und unversöhnlichen Menschen bewohnt wird. Sie müssen Ihren Verstand haben, wenn Sie einen Tag überstehen wollen, und mehr denn je, wenn die Nacht hereinbricht. Um dir beim Überleben zu helfen, haben wir einen praktischen Leitfaden mit Tipps und Tricks zusammengestellt, der dir helfen wird, die Wildnis von Castor Woods zu erobern.

Übe Parkour und dann noch mehr

Der bestmögliche Weg, in Dying Light: The Beast zu überleben, besteht darin, einfach zu lernen, wie man die Infizierten ausmanövriert. Für die meisten Feinde, die nicht in der Lage sind zu klettern, ist dies recht einfach, aber wenn du auf mehr und tödlichere Stämme von Infizierten triffst, wirst du auf Kreaturen treffen, die eine mächtig effektive Verfolgungsjagd führen können. Um also sicherzustellen, dass du bereit bist, diesen Monstern zu entkommen und sie zu besiegen, empfehlen wir dir dringend, Parkour zu üben und die Grenzen der Bewegungsfähigkeiten von Kyle Crane zu lernen, denn zu wissen, wo du klettern kannst und wo nicht, könnte dein Leben retten.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre acht Stunden Schlaf bekommen

Ein weiterer todsicherer Weg, um in Castor Woods zu überleben, besteht darin, die Nacht um jeden Preis zu vermeiden. Sie können die Dunkelheit nicht vermeiden, da es Momente geben wird, in denen Sie in Höhlen, Tunnel und Abwasserkanäle gehen, aber Sie können die Nacht größtenteils vermeiden, indem Sie einfach auf das Heu schlagen. Ja, wenn die Nacht hereinbricht und Sie Pieptöne sehen, die die letzten Minuten des Sonnenlichts signalisieren, stellen Sie sicher, dass Sie sich entweder in der Nähe eines sicheren Ortes befinden oder sich bereits in einem befinden und ins Bett hüpfen können, um die Zeit vorzuspulen, bis die Sonne wieder aufgeht.

Schalte jedes Versteck auf und aktiviere jedes Umspannwerk, das du findest

Aufbauend auf dem letzten Punkt ist es auch eine gute Idee, jedes Versteck und jedes Umspannwerk freizuschalten, auf das du stößt, da es nicht nur sichere Kontrollpunkte zum Einstempeln bietet, sondern auch mehr Orte bietet, an denen du auf eine Handwerkswerkbank zugreifen kannst, Orte, an denen du nützliche Handwerksbaupläne finden kannst, und die Möglichkeit, ein paar einfache Erfahrungspunkte zu ergattern, um die menschliche Seite von Crane aufzuleveln.

Schlagringe sind ein Cheat-Code für menschliches Handeln

Apropos Blaupausen: Du wirst viele Gegenstände und Waffen finden, die einfach gut im Kampf gegen die Untoten sind. Aber was ist, wenn du in Kämpfe mit Menschen gerätst, die intuitiver und intelligenter kämpfen können? Nun, ein Messer ist nur dann so nützlich, wenn der Feind immer wieder Angriffe pariert. Hier kommen die Schlagringe ins Spiel. Du kannst die Blaupausen dafür finden, indem du zu dem unten erfassten Ort gehst, und sobald du sie hast, kannst du Angriffe spammen und alle menschlichen Nahkampfbedrohungen effektiv besiegen, ohne auch nur von ihren Angriffen gestört zu werden. Dies sind schnelle Angriffswerkzeuge, die keinen großen Einfluss auf den Ausdauerverlust haben, und ehrlich gesagt sollten sie ein fester Bestandteil deiner aktiven Waffenausrüstungsleiste sein.

Der Beast-Modus ist dein Trumpf

Castor Woods kann ein harter Ort zum Überleben sein, keine Frage. Wenn sich eine Infiziertengruppe gegen dich verbündet oder ein Trupp der Männer von Baron angreift, kann es sich überwältigend anfühlen und schwer sein, am Leben zu bleiben. Aus diesem Grund empfehlen wir, bei jeder Gelegenheit Beast Mode zu verwenden. Es gibt wirklich nichts Negatives daran, sich auszutoben, und ehrlich gesagt ist es im Kampf viel sicherer, wenn man ein One-Hit-Wonder ist, das kaum einen Kratzer nimmt, wenn es angegriffen wird. Ignorieren Sie also Bruce Banners Rat und lassen Sie den "anderen Kerl" so viel wie möglich raus.

Stealth first und totaler Kampf erst, wenn die den Ventilator trifft

Davon abgesehen sollte der totale Kampf wirklich die letzte Chance sein. Dying Light: The Beast ist viel einfacher, wenn man im Schatten bleibt, wenn man zuschlägt, ohne Verdacht zu erregen, und das gilt sowohl für menschliche als auch für infizierte Feinde. Am Ende des Tages bist du nicht in Gefahr, wenn deine Feinde sich deiner Anwesenheit nicht bewusst sind oder wenn sie nicht wissen, wo du bist. Bleiben Sie also ruhig, schweigen Sie und machen Sie nur Krawall, wenn Sie keine andere Wahl mehr haben.

Nebenquests sind entscheidend für den Levelaufstieg

Während du die Beast Mode von Crane nur dann wirklich verbessern kannst, wenn die Kernhandlung es zulässt, kannst du seine menschliche Seite leichter verbessern, indem du Aufgaben und Herausforderungen in der weiten Welt erfüllst. Also, zusätzlich zum Freischalten sicherer Zonen, wie wir oben erwähnt haben, solltest du so viele Nebenquests annehmen und abschließen, wie du finden kannst, nicht nur, weil sie hilfreiche Erfahrung bieten, sondern auch, weil viele zusätzliche nützliche Gegenstände und Blaupausen belohnen, die das Überleben noch einfacher machen.

Dark Zones mögen beängstigend sein, aber sie sind sehr lohnend

Die besten Ressourcen findest du natürlich nicht in der offenen Welt. Sie müssen sich in Dark Zones begeben, geschlossene Bereiche ohne Licht, in denen sich die Infizierten versammeln und darauf warten, geweckt zu werden. Die Idee ist, diese Gebiete zu besuchen und heimlich zu erkunden, indem du unterwegs alle Leckereien aufsammelst, ohne dass die Kreaturen im Inneren aktiviert werden und versuchen, dich Glied für Glied zu zerreißen. Es ist erschütternd, diese Zonen zu erkunden, und auch ein bisschen stressig, aber wenn du die Angst überwindest, wirst du großzügig belohnt.