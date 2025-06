Dying Light: The Beast für viele Besitzer von Dying Light 2: Stay Human als kostenlos bestätigt

HQ

Seitdem Dying Light: The Beast zu groß für seine Stiefel geworden ist und zu einem völlig eigenständigen Videospiel geworden ist, anstatt nur ein Erweiterungs-DLC für Dying Light 2: Stay Human zu sein, ist die Frage, ob Techland sein bisheriges Versprechen einlösen würde, das Erlebnis als Teil des Ultimate Edition-Upgrades anzubieten, ein Thema für viele.

Die kurze Antwort lautet: Der polnische Entwickler wird dieses Versprechen einhalten. In einem Beitrag in den sozialen Medien wirft Techland ein Schlaglicht auf eine seiner FAQ-Fragen, in der bestätigt wird, dass Dying Light: The Beast für alle Besitzer der Dying Light 2: Stay Human Ultimate Edition ein "kostenloses" Spiel bleiben wird.

Was die Funktionsweise dieses kostenlosen Anspruchssystems betrifft, so wurde uns gesagt, dass die Fans nichts tun müssen. Wenn du eine Kopie der Version Ultimate auf deinem Konto und auf der Plattform deiner Wahl hast, findest du das Spiel bei der Veröffentlichung von Dying Light: The Beast einfach in deiner Bibliothek auf derselben Plattform.

Wie Techland es ausdrückt: "Keine Aktion erforderlich."