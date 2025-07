Dying Light-Franchise-Direktor spricht über die Absage von Techland-Projekten

HQ

Während Techland im Moment mit Dying Light: The Beast am Horizont viel Aufregung hat, haben wir Anfang des Monats von zwei abgesagten Spielen im Studio gehört. Als wir die Gelegenheit hatten, uns Dying Light: The Beast anzusehen, haben wir auch Franchise Director Tymon Smektala gefragt, wie sich diese Absagen auf das Studio ausgewirkt haben.

"Wir müssen den Bericht so veröffentlichen, weil wir ein börsennotiertes Unternehmen sind, aber wie ihr bemerkt habt, ja, die Spieleentwicklung ist nie wie diese gerade Linie", sagte Smektala und bestätigte, dass Techland den Bericht zur Kenntnis genommen und darauf reagiert hatte. Er wies auch erneut darauf hin, dass es bei Techland keine Entlassungen gab, die auf diese Stornierungen folgten.

"Aber dann gab es keine Abstriche, wenn es darum geht. Wir haben im Grunde nur Leute zu anderen Projekten umgesiedelt, die wir ebenfalls in der Pipeline haben", sagte er. "Im Moment konzentrieren wir uns auf The Beast. Das ist natürlich unser Hauptaugenmerk. Und wenn es an der Zeit ist, mehr über unsere Zukunftspläne zu sprechen, werden wir mehr über Zukunftspläne sprechen. Aber der wichtigste Aspekt, der leider nicht so viel Aufmerksamkeit erregt hat, da Techland einige Projekte abgesagt hat, ist, dass es keine Reduzierungen gab, die Leute wurden auf andere Dinge umverteilt. Es gibt also definitiv keinen Grund zur Sorge."

Wie Smektala damals sagte, kein Grund zur Sorge. Es ist selten, dass Entlassungen nicht mit Stornierungen einhergehen, aber es scheint, dass Techland zwei Projekte gestrichen hat, bevor sie sich zu etwas manifestieren konnten, das später weitere Probleme verursachen könnte.

Wenn ihr euch den Rest unseres Gesprächs mit dem Franchise-Direktor von Dying Light ansehen wollt, findet ihr das vollständige Video unten, und unsere kräftige Vorschau auf Dying Light: The Beast findet ihr hier.