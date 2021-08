Dying Light 2 verbindet mittelalterliches Kampfsystem mit Agilität

HQ

Dying Light 2 Stay Human ist der Titel, der Microsofts Gamescom-Showcase eröffnen sollte. Techland hat das Mikrofon an sich gerissen, um über das Kampfsystem der Fortsetzung zu sprechen, die 20 Jahre nach den Ereignissen des Originalspiels ansetzt. Trotz der langen Zeit und der Zombie-Krise sind die Menschen nach wie vor zerstritten und es ist unsere Aufgabe, zwischen den Fronten zu vermitteln.

Der Kampf gegen andere Menschen ist eines der wichtigsten Elemente von Dying Light 2 Stay Human. Diese Gegner kämpfen mit der blanken Faust und mittelalterlichen Waffen und Gegenständen. Als essentiell erweist sich das Pariersystem, da perfekten Ausweichmanöver Möglichkeit für einen starken Gegenangriff offenbaren. Schwere Waffen können Stoßwellen erzeugen und Feinde zu Boden schleudern und mit einem beherzten Tritt befördern wir Feinde durch Wände oder in den Abgrund. Die enorme Höhe der Stadtgebäude in dieser Fortsetzung sorgt für eine vertikalere Karte, was in den Kämpfen ebenfalls eine Rolle spielen wird.

Prügeln wir uns nicht gerade, erkunden wir die Spielwelt mithilfe unserer Parkour-Fähigkeiten. Laut Techland gibt es inzwischen mehr als doppelt so viele Bewegungen wie im ersten Spiel und der Parkour-Künstler David Belle betreut das Thema für sie, so das Entwicklerstudio. Dying Light 2 Stay Human erscheint am 7. Dezember auf aktuellen Playstation- und Xbox-Konsolen, sowie für PC.