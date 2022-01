Dying Light 2 Stay Human: Techland verspricht Post-Launch-Updates, zeigt Unterschiede zwischen Konsolenversionen

Techland füttert die Fans von Dying Light 2 Stay Human seit Monaten mit kleinen Informationshappen an, denn das Unternehmen verfolgt ganz offensichtlich große Pläne mit ihrem Zombiespiel. Im jüngsten "Dying 2 Know"-Livestream haben die Entwickler wie versprochen einen Gameplay-Vergleich zwischen den aktuellen und den alten Konsolen erarbeitet, der grafische Unterschiede in der Präsentation aufzeigt.

Erst vor ein paar Tagen gelang es den Entwicklern erfolgreich, das Spiel als (gefühlt) nicht enden wollende Geschichte zu verkaufen. Am Freitag folgte ein weiterer, mutiger Beitrag, der den Fans das Blaue vom Himmel verspricht: Techland "garantiert" den Spielern, dass sie das Zombie-Spiel mindestens fünf Jahre lang mit Erweiterungen und Post-Launch-Updates versorgen wollen. Konkrete Informationen werden zu diesem Zeitpunkt verständlicherweise noch nicht geteilt, doch die Spieler dürfen angeblich weitere Nebengeschichten, neue Positionen, Items und "Events" erwarten.

Obwohl dieser Plan überaus ambitioniert und auch etwas kühn wirkt, müssen wir den Entwicklern positiv anrechnen, dass sie das hierzulande indizierte Erstlingsspiel ebenfalls viele Jahre nach der internationalen Veröffentlichung mit Updates versehen haben. Wenn Techland aus Dying Light 2 tatsächlich so eine Art Live-Service-Spiel schafft, behalten sie am Ende vielleicht tatsächlich Recht und es gibt 2027 wirklich Menschen, die über 500 Stunden mit diesem Spiel verbracht haben. Einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler wird das Game immerhin unterstützen, haben wir im jüngsten Dying-2-Know-Showcase gelernt.