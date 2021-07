Dying Light 2: neuer Gameplay-Trailer und kostenloser Comic

Letzte Nacht hatte ein Showcase zu Dying Light 2 einiges für Fans der Zombie-Parkour-Reihe zu bieten. Oberhalb dieses Textes seht Ihr einen brandneuen Trailer, der Auszüge aus dem Gameplay zeigt. Zudem haben sich Techland und Dynamite Entertainment zusammengetan, um eine gemeinsame Comic-Serie im Dying-Light-Universum zu produzieren.

Der erste Band hört auf den Namen "Banshee: I Am the Cure" und kann bis zum 15. Juli kostenlos auf der Seite von Techland heruntergeladen werden. Noch in diesem Jahr soll der Band als physische Version im Einzelhandel erscheinen. Leider wissen wir noch nicht, wie es mit dem deutschen Markt aussieht.

Während des Streams wurde übrigens enthüllt, dass Parkour-Legende David Belle in die Produktion von Dying Light 2 involviert ist und "einem wichtigen Charakter im Spiel seine Talente zur Verfügung stellt". Ein weiterer Online-Showcase soll in naher Zukunft folgen und Details zum Parkour-System und dem Craften von Waffen verraten.