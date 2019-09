Dying Light 2 kann in 15-20 Stunden abgeschlossen werden

Dying Light 2 ist ein Actionspiel mit großem Fokus auf Entscheidungsfreiheit, denn die Wahl des Spielers soll jeden Spieldurchgang individualisieren. Unsere Aktionen werden einen Einfluss auf die Geschichte, die Charaktere und die Spielwelt haben, was sich entsprechend großflächig auf den Umfang des Spiels auswirkt. Lead Game Designer Tymon Smektala hat in einem Interview mit Prankster 101 festgestellt, dass das Spiel tatsächlich in 15-20 Stunden abgeschlossen werden kann, wenn man alles andere ignoriert. Techland erwartet jedoch, dass Spieler bei ihrem Abenteuer unterschiedlich schnell vorankommen werden, da sich manche Spieler ausgiebiger oder gar nicht mit den Auswirkungen ihrer Entscheidungen beschäftigen werden. Außerdem sei Dying Light 2 ohnehin für das mehrmalige Durchspielen gedacht, das hat der Entwickler ja bereits einige Male verraten.

