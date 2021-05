Dying Light 2 bewahrt sich seine Menschlichkeit bis zum 7. Dezember

You're watching Werben

Dying Light 2 heißt nun offiziell Dying Light 2 Stay Human und es wird am 7. Dezember erscheinen. Die Entwickler von Techland haben am Abend in einer ausführlichen Präsentation ein neues Videoformat gestartet, um die Spieler nach der langen Wartezeit auf den neuesten Stand zu bringen.

Zwischen diesem Kapitel und dem ersten Spiel (das hierzulande indiziert ist) ist einige Zeit vergangen, doch angeblich seien keine Vorkenntnisse erforderlich, um sich in der gefährlichen Welt von Dying Light 2 Stay Human zurechtzufinden. Eine kleine Einführung in die Hintergrundgeschichte, die Welt und die Motivation des Protagonisten liefern die Entwickler in den ersten zehn Minuten ihres neuen Videos.

Im hinteren Teil der Präsentation wird Techland etwas präziser, da sie in diesem Segment über Spielmechaniken sprechen. Dabei breiten sie das Open-World-Design aus, veranschaulichen welche Vor- und Nachteile es hat, die Stadt bei Nacht oder bei Tag zu erkunden, und beschreiben die Tragweite unserer Entscheidungen auf unsere Spielumgebung.

Ob der Titel in Deutschland veröffentlicht wird, ist nicht bekannt. Momenten gehen die Entwickler davon aus.