DXRacer kooperiert mit Valve für Counter-Strike 2 MESA Nomadic Masters Frühjahr 2025

HQ

Es ist fast an der Zeit, dass das Counter-Strike 2 MESA Nomadic Masters Spring 2025 Event stattfindet, denn zwischen dem 30. April und dem 4. Mai kommen acht der besten Teams aus der zweiten Liga des Esports in der Region EU-Asien zusammen, um um einen Teil des Preispools von 250.000 US-Dollar zu kämpfen. Die Veranstaltung findet in Ulaanbaatar, Mongolei, statt, und zu den Teams, deren Teilnahme bestätigt wurde, gehören: Heroic, BIG, B8, SAW, Tyloo, The Huns Esports, Chinggis Warriors und JiJieHao.

Da das Turnier fast da ist, wurde nun bestätigt, dass DXRacer für das Turnier eine Partnerschaft mit Valve eingehen und auch ein Gewinnspiel auf Instagram veranstalten wird, bei dem Fans im Rennen um ein Martian Series Champion Signature Chair sein können, das ein magnetisches Kopfkissen aus Memory-Schaum, eine elektrisch verstellbare Rückenlehne, eine intelligente Airbag-Lendenwirbelstütze, und sogar 4D-Armlehnen mit austauschbaren Platten.

Über die Zusammenarbeit mit Valve für die MESA Nomadic Masters Spring 2025 hat ein DXRacer-Sprecher erklärt: "Unsere Partnerschaft mit MESA geht über das Sponsoring hinaus. Es geht darum, direkt mit den Spielern zusammenzuarbeiten, um Tools zu entwickeln, die ihr kompetitives Erlebnis wirklich verbessern."

Werdet ihr nächste Woche das Turnier einschalten?