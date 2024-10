Dwayne "The Rock" Johnson steht kurz vor seiner Rückkehr in den WWE-Pro-Wrestling-Zirkus

HQ

Im April verkündete der Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson, dass seine Karriere als Wrestler noch nicht vorbei ist, aber seitdem haben wir nichts mehr gehört. Hat er es sich anders überlegt?

Nein, The Rock steht zu dem, was er gesagt hat und während WWE Bad Blood neulich tauchte die alte Legende auf, um den amtierenden Champion Cody Rhodes herauszufordern. Der Fels sagte nichts, sondern starrte Rhodes etwa eine Minute lang an, bevor er mit seinen Fingern bis drei zählte und signalisierte, dass er Rhodes die Kehle aufschlitzen würde. Er teilte ein Video davon auf Instagram, wo er auch schrieb: "Die Show ist nicht vorbei, bis der Endboss sagt, dass sie vorbei ist."

Wann genau der Schauspieler aus Jumanji: The Next Level, Black Adam, Fast X und dem kommenden Vaiana 2 in den Ring steigen wird, wissen wir nicht - aber hoffentlich werden wir es auf Netflix sehen können, das mittlerweile sowohl Raw als auch Smackdown überträgt.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch die Doku über WWE-Boss Vince McMahon anschauen, die auch auf Netflix verfügbar ist und eine markerschütternde Geschichte über einen Mann erzählt, der zu gleichen Teilen Geschäftsmann, Visionär, Vaterfigur – und leider auch so etwas wie ein Bösewicht – ist.