Dwayne "The Rock" Johnson arbeitet an einer Videospielverfilmung

In einem Interview mit dem Men's Journal enthüllt Dwayne "The Rock" Johnson, dass er in einem Film zu sehen sein wird, das auf "einem der größten, krassesten Spiele" basiert. Die Einzelheiten sollen im Laufe des Jahres enthüllt werden, doch mehr wissen wir aktuell eigentlich nicht. Als letzten Hinweis verrät uns der Schauspieler zumindest, dass es sich um eine Spieleserie handelt, die er seit Jahren begleitet. Da Johnson seit langem eine enge Beziehung zu Microsoft aufrechterhält, würden sich verschiedene Xbox-Marken anbieten, darunter zum Beispiel Gears of War. Die Statur von Marcus Fenix bringt der Kanadier zumindest mit.