Dwayne Johnsons The Smashing Machine löst sein Ticket für eine Veröffentlichung im Oktober

Als The Smashing Machine zum ersten Mal enthüllt wurde, erregte es viel Aufmerksamkeit, vor allem dank Dwayne Johnson alias The Rock, der eine Rolle wählte, die nicht nur darin bestand, dass er ein charismatischer starker Mann ist, was im Grunde die Rolle ist, die er im wirklichen Leben spielt.

In der A24-Sendung The Smashing Machine hat sich Johnson in den MMA-Kämpfer Mark Kerr verwandelt, und wir haben jetzt (via Deadline) ein Veröffentlichungsdatum, an dem wir sehen können, wie diese Verwandlung jenseits eines festgelegten Bildes aussieht. The Smashing Machine wird am 3. Oktober veröffentlicht.

The Smashing Machine Unter der Regie von Benny Safdie spielt Emily Blunt auch Kerrs Freundin Dawn Staples. Der Film spielt auf dem Höhepunkt von Kerrs Karriere, als er mit seinem Leben kämpft und versucht, mit den Menschen um ihn herum zu kämpfen.