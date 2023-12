Dwayne Johnson wird in einem neuen A24-Film mitspielen

Dwayne The Rock Johnson wird die Hauptrolle in seinem ersten A24-Film spielen. Der Film heißt The Smashing Machine und wird von Benny Safdie inszeniert, dem Oppenheimer-Star und einem der berühmten Safdie-Brüder, die für ihre Arbeit an Uncut Gems und Good Time bekannt sind.

Benny fliegt alleine an dieser Geschichte und versucht, The Rock zu seinem bisher dramatischsten Projekt und seiner dramatischsten Rolle zu machen. Laut Variety erzählt The Smashing Machine die Geschichte des echten MMA-Kämpfers Mark Kerr.

Kerr war eine legendäre Kämpferin in der kompromisslosen Ära der UFC. Seine Geschichte wird sich mit Themen wie Liebe, Freundschaft und Sucht befassen und spielt im Jahr 2000. Johnson erwarb die Rechte an dieser Geschichte erstmals im Jahr 2019 und arbeitet seitdem mit Safdie daran. Die Zeit wird zeigen, ob seine schauspielerischen Fähigkeiten einer Herausforderung gewachsen sind.