Dwayne Johnson "will mehr" von seinen Schauspielrollen

The Rock könnte seine Ära beenden, in der er mit einem beigen Hemd und einer Cargohose in den Dschungel aufbrach. Es scheint, dass Dwayne Johnson es ziemlich satt hat, eine Version seiner selbst in diesen Big-Budget-Actionfilmen wie Skyscraper und Rampage zu spielen, und er will mehr.

Im Gespräch mit Variety achtete Johnson darauf, seine früheren Rollen nicht zu verleugnen. "Ich möchte klarstellen, dass ich nicht sage, dass dies eine Abkehr von großen Vier-Quadranten-Filmen ist. Ich liebe es, sie zu machen, und sie haben einen enormen Wert und eine enorme Bedeutung", begann er.

"Aber es gibt eine Zeit und einen Ort für sie. Ich bin an einem Punkt in meiner Karriere, an dem ich mehr will. Und damit meine ich nicht, dass ich mehr Kinokassen will. Ich meine, ich will mehr Menschlichkeit. Und deshalb ist Benny Safdie der perfekte, kollaborative, hungrige Partner für mich."

Safdie und Johnson werden gemeinsam an The Smashing Machine arbeiten, einem Biopic, das das Leben des Kämpfers Mark Kerr verfolgt. Wir müssen abwarten und sehen, welche dramatische Leistung Johnson abliefern kann, denn bisher sind wir alle daran gewöhnt, ihn in so ziemlich der gleichen Rolle zu sehen.