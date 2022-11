Dwayne Johnson verspricht, weitere Helden der Justice Society vorzustellen

HQ

Während Black Adam gemischte Kritiken erhalten hat, ist es dank seiner explosiven Superhelden-Action und natürlich Dwayne Johnson als Titelfigur zu einem großen Hit in den Kinos geworden.

Eine Sache, in der sich die meisten Leute einig zu sein scheinen, ist, dass die Einführung von Justice Society of America ein Lichtblick im Film war, wobei Aldis Hodge als Hawkman und Pierce Brosnan als Doctor Fate besonders gelobt wurden. In kommenden DC-Projekten sieht es so aus, als würden wir mehr von diesen Jungs treffen, sowohl die, die wir in Black Adam getroffen haben, als auch andere.

Hier ist, was Dwayne Johnson dazu in einem kürzlichen Interview mit ComicBook.com zu sagen hatte:

"Jetzt werden wir die Marke Black Adam ausbauen und wir werden die JSA ausbauen. Doctor Fate, Cyclone, Hawkman, Atom-Smasher. Und denkt daran, für diejenigen von euch, die es nicht wissen – und alle Comic-Fans, ihr wisst das – es gibt so viele coole, knallharte Superhelden und Superschurken in der Bibel, im Pantheon des DC-Universums. Genau dort. Also werden wir uns mit all dem befassen."

Was halten Sie von den Charakteren der Justice Society of America in Black Adam?