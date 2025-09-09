Dwayne Johnson verrät, dass die Dreharbeiten zu Jumanji 3 noch in diesem Jahr beginnen werden

Gute Nachrichten, Jumanji Fans! Es sieht so aus, als ob wir damit rechnen können, dass der nächste Film der Reihe eher früher als später erscheinen wird. Dies wurde von Dwayne Johnson so gut wie bestätigt, der mit Variety gesprochen und verraten hat, wann die Dreharbeiten für das nächste Kapitel beginnen werden.

Der Schauspieler, der für seine Rolle als Dr. Smolder Bravestone bekannt ist, hat erklärt, dass er bereits im November wieder mit Kevin Hart zusammenarbeiten wird, wenn die Produktion für das nächste Kapitel der Franchise beginnt.

Darüber hinaus kommentierte Johnson aber auch die eher auffällige Veränderung seines Aussehens, bei der er einiges an Gewicht verloren hat, was die Fans in Frage stellte und sogar besorgt machte. Johnson merkt an, dass es keinen Grund zur Sorge gibt, da er einige Pfunde abgenommen hat, um eine Rolle in Benny Safdies kommendem Lizard Music zu spielen, in dem er einen "skurrilen, exzentrischen 70-Jährigen" namens Chicken Man spielt.

Diese Rolle führte dazu, dass er seine Ess- und Trainingsgewohnheiten ein wenig änderte, und Johnson erklärte: "Ich habe noch einen langen Weg vor mir. "Ich bin so aufgeregt, dass ich die Chance bekomme, mich hoffentlich wieder zu verändern, wie ich es in 'Smashing Machine' geschafft habe. [Es bedeutet] weniger Hühnchen zu essen."

Es wird eine ziemliche Wende für Johnson sein, weiter Gewicht zu verlieren und dann diese Muskeln wieder aufzubauen, bevor er Jumanji wird, wo wir erwarten, dass er wieder kämpft und in sperriger Form ist, um der epische Dr. Bravestone zu werden.