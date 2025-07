Dwayne Johnson verlangte von seiner Actionfigur größere Muskeln

Dann floppte Black Adam und es schien, als stünden die WB-Verantwortlichen wieder am Anfang.

"Ich denke, Black Adam war einer dieser Filme, die sich in diesem Netz der neuen Führung verfangen haben."

"Unser Zuschauerscore war in den 90ern."

"Niemand erinnert sich am Ende des Tages an 'Black Adam'."

The Rock spricht von Black Adam und "das Scheitern wagen"

9. Januar 2023 Von Marcus Persson

Da die Zukunft des Schauspielers im DCEU in Frage steht, hat The Rock ein Video in den sozialen Medien veröffentlicht.