Dwayne Johnson über seine Rückkehr als Skorpionkönig in The Mummy 4: "Ich würde es auf jeden Fall in Erwägung ziehen"

Da Brendan Fraser nach seinem Rücktritt aus verschiedenen Gründen vor Jahren wieder im Rampenlicht steht, war es nur richtig, dass eine der beliebtesten Action-Adventure-Serien vieler an seiner Seite zurückkehrt. Wir sprechen natürlich von The Mummy (den Filmen der 2000er und nicht dem Tom-Cruise-Reboot, igitt...), das kürzlich bestätigt wurde, dass es ein viertes Kapitel bekommt, das Fraser und Rachel Weisz als die beliebten Figuren von Rick und Evie wiedervereint. Mit der Rückkehr der beiden Stars, sollten wir mit weiteren Wiedervereinigungen rechnen?

Im Gespräch mit Entertainment Weekly wurde Dwayne "The Rock" Johnson gefragt, ob wir erwarten sollten, dass er seine ikonische Rolle als The Scorpion King wiederholt. Obwohl nichts bestätigt wurde oder bestätigt wurde, betonte der Schauspieler Folgendes.

"Oh Mann, ich weiß nicht. Ich bin immer offen. Um das klarzustellen: Das ist Brendan Frasers Franchise. Ich liebe diesen Mann. Er ist einer meiner größten Unterstützer. Wir unterstützen einander. Und wenn sie den Skorpionkönig rufen wollen, kenne ich jemanden, der einen kennt. Ich würde es auf jeden Fall in Betracht ziehen. Denn dieses Franchise hat mein Leben verändert."

Wenn The Rock in die königliche Rolle zurückkehren würde, ist die nächste große Frage, ob es denselben Einsatz von urkomisch schlechtem CGI enthalten würde, denn alle The Mummy -Fans wissen, dass ein Teil dessen, was The Scorpion King unvergesslich machte, sein wirklich atemberaubendes Aussehen war.

Glaubst du, dass The Scorpion King zurückkehren sollte?