Dwayne Johnson spielt die Hauptrolle in Martin Scorseses kommendem Krimi

Martin Scorsese hat Dwayne Johnson als Hauptfigur in seinem kommenden Krimi besetzt. Neben Leonardo DiCaprio und Emily Blunt wird Johnson eine Figur spielen, die von einer realen Person inspiriert ist, die in den 1960er und 70er Jahren eine kriminelle Organisation leitete.

Der Film spielt auf Hawaii und konzentriert sich auf diesen Mafiaboss, der es geschafft hat, ein riesiges kriminelles Imperium aufzubauen und Krieg gegen Unternehmen auf dem Festland und rivalisierende Syndikate zu führen. Deadline berichtet, dass dies eine weitere Zusammenarbeit zwischen Scorsese und DiCaprio ist, aber es ist auch eine weitere Gelegenheit, bei der wir Johnson und Blunt zusammenarbeiten sehen.

Nach der Arbeit an Disneys Jungle Cruise werden die beiden in A24s Smashing Machine zusammenarbeiten, und jetzt werden sie auch an diesem noch unbetitelten Scorsese-Film arbeiten. Anscheinend brachten Blunt und Johnson die Idee zu Scorsese, und gemeinsam engagierten sie den Autor Nick Bilton, der das Drehbuch schreiben wird, wenn das Projekt eingerichtet ist.