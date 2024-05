Dwayne Johnson sieht im ersten Bild nicht wiederzuerkennen aus The Smashing Machine

Dwayne Johnson möchte sein schauspielerisches Spiel verbessern. Nachdem er jahrzehntelang im Grunde nur sich selbst gespielt hat, übernimmt The Rock nun die Rolle des echten Kämpfers Mark Kerr in A24s The Smashing Machine.

A24 hat kürzlich das erste Bild für den Film in seinen sozialen Medien geteilt, wo man kaum erkennen kann, dass es sich um The Rock handelt. Sicher, es gibt die gleiche sperrige Figur, für die wir Johnson kennen, aber das Gesicht ist dank einiger Haare und einer Nasenprothese ganz anders.

The Smashing Machine Unter der Regie von Benny Safdie wird auch Emily Blunt zu sehen sein, mit der Johnson schon einmal bei Disneys Jungle Cruise zusammengearbeitet hat. Wir haben noch kein Datum, wann The Smashing Machine veröffentlicht wird, also bleiben Sie dran für weitere Details.