Dwayne Johnson machte sich Feinde bei mehreren DC-Führungskräften

Sagen Sie, was Sie wollen, über die Filme, in denen er auftritt, aber als Person ist Dwayne Johnson in der Branche sehr beliebt. Er ist sicherlich nicht dafür bekannt, sich bei Schauspielern oder Studioleuten Feinde zu machen. Aber wenn es um den Black Adam-Film und Johnsons Rolle im DCEU geht, scheint es, dass er tatsächlich einige der Köpfe bei Warner angepisst hat. Seine Ambitionen waren vom ersten Tag an klar hoch gesteckt und er drängte darauf, dass Black Adam ein wiederkehrender, wichtiger Charakter innerhalb des Universums wird, ein epischer Showdown zwischen ihm und Superman, sowie in den Abspann von mindestens einem von DCs Animationsfilmen aufgenommen wird.

Er hatte eine ganz andere Vision als die Studiomanager und verlangte offenbar auch, dass die New Yorker Premiere von Black Adam eine starke Werbung für seinen eigenen Tequila beinhalten sollte. Trotz der PG-13-Bewertung des Films. Am Ende wissen wir, dass sich alles zugespitzt hat und der Black Adam Film sowohl der Anfang als auch das Ende seiner DCEU-Karriere war. Klingt, als wollte er vielleicht ein bisschen zu viel vom Kuchen?

Was denkst du, hat Johnson ein wenig machtverrückt gemacht?

Danke, Variety.