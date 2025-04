Dwayne Johnson ist im ersten Trailer von The Smashing Machine nicht wiederzuerkennen

Der erste Trailer für A24's The Smashing Machine ist da. Das Biopic basiert auf dem UFC-Kämpfer Mark Kerr und zeigt Dwayne Johnson in der Hauptrolle, der dafür eine ziemliche Wandlung durchgemacht hat.

Wir sprechen nicht davon, dass er seinen charakteristischen Muskel verliert oder so etwas. Dwaynes Ego würde sicherlich platzen, wenn das passieren würde. Sein Gesicht sieht jedoch deutlich anders aus, und es scheint, als würde er bei dieser Darstellung alles geben.

Emily Blunt spielt Kerrs Frau in dem Film, bei dem Benny Safdie Regie führte und das Drehbuch schrieb. Der Trailer zeigt die Anfänge der UFC, wie wir sie heute kennen, und Kerr beweist, dass er und der Sport ihre Zeit im Rampenlicht verdient haben. Schauen Sie sich den Trailer unten in voller Länge an:

The Smashing Machine kommt am 3. Oktober in die Kinos.