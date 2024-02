Dwayne Johnson ist der Schauspieler mit den meisten Followern auf TikTok

HQ

Hast du dich jemals gefragt, wer der Schauspieler mit den meisten Followern auf TikTok ist? Nun, das wäre Dwayne "The Rock" Johnson, der 74,2 Millionen Follower hat und die zehntgrößte Gesamtanhängerschaft hat.

Knapp hinter The Rock auf Platz 11 landet Will Smith mit 74,1 Millionen Followern. Auf Platz 14 der Gesamtwertung liegt die Sängerin und ehemalige Disney-Star Selena Gomez und auf Platz 74 steht Kevin Hart mit 34,8 Millionen Followern. Außerdem sind nur noch zwei weitere Schauspieler in den Top 100 der Plattform, und zwar Ariana Grande auf Platz 76 mit 34,2 Millionen Followern und Stranger Things-Star Noah Schnapp auf Platz 91 mit 31,8 Millionen Followern.

Danke, NME.