Dwayne Johnson: Es dauerte sechs Jahre, bis Henry Cavill als Superman zurückkehrte

Wie Sie vielleicht wissen, kehrt Henry Cavill als Superman zurück und es ist anscheinend Dwayne Johnson, der dies möglich gemacht hat. Während er darüber sprach, wie sehr er sich danach sehnte, Black Adam in zukünftigen DC-Produktionen gegen Superman kämpfen zu lassen, nutzte er die Gelegenheit, um zu verraten, wie lange es dauerte, die Top-Bosse von Warner Bros davon zu überzeugen: sechs ganze Jahre. Das liegt daran, dass die Führung sich weigerte, Cavill zurückzuholen, aber jetzt, da eine neue Führung nach der Fusion zwischen Discovery und Warner gewechselt hat, änderten sich die Dinge:

"Ich habe das Gefühl, dass dies nicht nur Black Adam, sondern dem gesamten DC-Universum dient. Noch wichtiger ist, dass es sich um die Fans kümmert. Und das ist es, was Sie wollen, dass Ihr Bleifuß ist. Also, ja, Telefonate, Meetings... Aber, Mann, das war Jahre Mann. Sechs Jahre, um das zu schaffen. Ich werde das noch einmal sagen, sechs Jahre haben wir darüber gesprochen und sie haben immer wieder nein gesagt. Jetzt ist diese Führung nicht mehr da und wir läuten eine neue Ära des DC-Universums ein."

Es wurde gemunkelt, dass Superman in einer Post-Credits-Szene in Black Adam zurückkehren wird, aber es klingt sicherlich so, als ob das DCEU in Zukunft aufregender sein wird. Was halten Sie davon?

Danke Geektyrant