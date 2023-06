Dwayne Johnson bestätigt neuen Fast &; Furious-Film

HQ

Vin Diesel und seine Crew schafften es nicht, Dwayne "The Rock" Johnsons Rückkehr in die Fast &; Furious-Saga in Fast X geheim zu halten, so dass es auch nicht lange dauerte, bis Gerüchte über einen neuen Hobbs und Shaw auftauchten. Nun, seien Sie überrascht.

Johnson bestätigt, dass er und Vin Diesel sich zumindest darauf geeinigt haben, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, und beschlossen haben, einen neuen eigenständigen Fast &; Furious-Film mit Hobbs in der Hauptrolle zu drehen. Er sagt in dem Video nichts über Shaw, erwartet aber eher früher als später weitere Details, da dieser Film anscheinend Fast X: Part 2 aus dem Jahr 2025 oder wie auch immer sie es nennen werden, vorbereiten wird.

Wie gefällt dir der Klang?