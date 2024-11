Dwayne Johnson bestätigt, dass er einen Body für die Live-Action Vaiana verwendet

Während Dwayne "The Rock" Johnson ein Berg von einem Mann ist, wird eine seiner nächsten Rollen bedeuten, dass er einen Bodysuit tragen muss, um den Körperbau der Figur, die er spielt, widerzuspiegeln. Wir sprechen über den Live-Action-Film Moana, in dem er seine Rolle als polynesischer Halbgott Maui wieder aufnimmt, eine Figur, die in animierter Form ein sehr sperriger und großer Kerl ist, der auch noch eine volle Haarpracht hat.

Wir wussten zwar immer, dass The Rock für den Film eine Perücke tragen würde, aber er wird auch einen Bodysuit tragen, der zu Mauis lächerlichem Körperbau passt. Er sprach darüber, dass die Leute dies kürzlich in einem Interview mit Extra bemerkt haben, in dem der Ex-Wrestler erklärte:

"Das ist ein Anzug, der lange gebraucht hat, um ihn anzuziehen. Ich bin so froh, dass du gesagt hast: 'Du hast zugenommen', denn wenn du sagst: 'Du hast zugenommen', bedeutet das, dass du es nicht sagen konntest.

"Das sind ein paar Stunden pro Tag, um sich zu verwandeln und das anzuziehen. Wir haben draußen gedreht und als diese Bilder auftauchten, dachte ich: ', wir wurden erwischt, weil wir Mauern errichtet haben, damit es keine Paparazzi gibt. Aber sie stiegen in Boote und fingen an, Bilder zu schießen."

In Anbetracht der Größe und des Körperbaus von The Rock muss sein Live-Action-Maui ein wirklich riesiger Kerl sein, etwas, das wir selbst sehen können, wenn die Live-Action-Vaiana im Jahr 2026 debütiert.