Dwayne Johnson behauptet, Moana 3 sei in Arbeit bei Disney

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Spürst du schon die Moana-Müdigkeit? Das wäre verständlich, wenn man bedenkt, dass die animierte Fortsetzung Ende 2024 erschien und das Live-Action-Remake des Originals im Juli Premiere feiert, was Moana zu einer der derzeit am aggressivsten vorangetriebenen Disney-Filmreihen macht. Und offensichtlich sind sie mit diesem Vorstoß auch noch nicht fertig.

Während einer Pressekonferenz in Rio de Janeiro, Brasilien, erwähnte der Schauspieler Dwayne Johnson, der für seine Rolle als Halbgott Maui sowohl in der animierten als auch in der Realverfilmung von Moana bekannt ist, direkt, dass ein dritter Moana-Film bei Disney in Arbeit sei.

Wie Variety berichtete: "Ja, wir haben über 'Moana 3' gesprochen, ja. Aber zuerst, Live-Action-'Moana', das lassen wir zuerst herauskommen. Wir haben [den] großartigen Jared Bush und Dana Ledoux Miller, die unsere Autoren waren... sie werden 'Moana 3' schreiben. "

Die Moana-Filme sind bisher ein Erfolg für Disney, besonders im kommerziellen Sinne, da die Fortsetzung weltweit über eine Milliarde Dollar einspielte. Mit diesem Gedanken kann man verstehen, warum Disney die Moana-Maschine weiterhin ausschöpft.