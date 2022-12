HQ

Es gibt nur wenige Simulatoren mit dem Ruf von Dwarf Fortress. Dies war die Inspiration für Minecraft und indirekt Fortnite. Dass der Simulator Auswirkungen auf seine Umgebung hatte, ist klar. Oberflächlich betrachtet ist es wie jedes andere Überlebensspiel. Sie fällen Bäume, bauen Lebensmittel an und bauen schließlich eine große Gemeinschaft mit langen Produktionslinien auf. Ihnen werden die tiefsten Erfahrungen auf dem Markt geboten. Fast alles wird simuliert. Ob es das ist, was deine Zwerge am Tag zuvor getan haben, die Geschichte des Landes oder ihr Liebesleben. Das Erschaffen von Dingen ist oft ein Rädchen in einer längeren Produktionslinie, in der Waren zu anderen Waren werden und schließlich verwendet werden können. Unfälle, Zwischenfälle und andere Dinge, die über das Normale hinausgehen, passieren ebenfalls. Es schafft das Gefühl, dass nicht alles in Ihrer Kontrolle liegt. Während du Dwarf Fortress spielst, merkst du schnell, dass Kontrolle eine Fantasie ist.

Dwarf Fortress beginnt mit einer Gruppe von Zwergen über dem Boden. Du hast einige Tiere, Ressourcen und Lakaien mit Hoffnungen auf eine gute Zukunft. Die Geschichte der Welt wurde geschrieben und das Land, das sich vor euch entfaltet, ist eure neue Heimat. Grüne Hügel, tiefe Wälder und offene Felder werden wichtige Aspekte Ihrer Festung sein. Alles ist nicht so hoffnungsvoll, wenn Sie feststellen, dass Sie zu tief in Ihrer Suche nach Schätzen gegraben haben. Monster beginnen aus einem tiefen Schacht in deine Festung einzudringen und du bekommst so etwas wie die Moria-Sequenz aus Herr der Ringe. Oder wenn du versehentlich ein Loch in einen unterirdischen See stanzt und jeder in deiner Festung ertrinkt. Es gibt Anzeichen, Unterstützungen und andere Dinge, die Ihnen helfen, diese Dinge vorherzusagen, aber Sie können es nicht immer mit absoluter Sicherheit wissen. Mein zweiter Versuch, eine Festung in einem Vulkan zu bauen, endete so, wie Sie es sich vorstellen können. Böser schneller Tod und brennende Lakaien. Ganz zu schweigen von all den Bedrohungen, die von Land und von innen ausgehen könnten, wenn die Politiker ausfallen.

Wie baut man eine stattliche Festung, die damit umgehen kann? Zeit, Geduld, Experimente, Anleitungen und viele Verluste. Niemand ist zunächst ein Experte darin, es ist ein extrem Nischenabenteuer, in dem Sie sich mit allem auseinandersetzen müssen, was ein Lebewesen in einer solchen Fantasy-Umgebung brauchen könnte. Es ist schwierig, manchmal unerbittlich herausfordernd, bietet aber eine wunderbare Belohnung, wenn Sie überleben. Es gibt keine Ziele, keinen Payscreen oder ähnliches, an das Sie gewöhnt sind. Du spielst so lange du willst. Es gibt mehr Spielmodi als der klassische, in dem Sie eine Festung bauen. Sie können den Abenteuer- und Legendenmodus starten. Ersteres versetzt Sie auf eine Wanderung durch die Welt, die Sie ein bisschen wie im ersten Herr der Ringe erschaffen haben. Sie und eine Gruppe von Abenteurern können durch die Welt reisen, Quests durchführen und mehr darüber erfahren. Der Legendenmodus ist eher ein Modus, in dem Sie alles lesen können, was in der Welt passiert ist und passiert. Letzteres ist nicht so sehr ein Spiel selbst, sondern die Fähigkeit, über alle Informationen, Geschichte und Weltenbildung zu lesen.

Das World Building wird buchstäblich von dir gemacht, aber auch indirekt von allem, was in der Welt passiert. Wenn Sie eine neue beginnen, werden ein paar hundert Jahre Geschichte für die Welt geschaffen. Das bedeutet, dass es nicht magisch erschien, als Sie anfingen, aber es gibt Dinge, die passiert sind, die es geprägt haben. Wenn Sie dann das Ruder übernehmen, wird es im Laufe der Zeit aktualisiert. Neue Epochen können passieren, wenn etwas Großes passiert, lustige kleine Fußnoten zu Geschichten können sich zwischen Ihren Charakteren und den Computersteuerungen entfalten. Es ist eine Erzählung, die während des Spiels geschaffen, geformt und entwickelt wird und Ihnen nicht direkt präsentiert wird. Wenn Sie den Abenteuer- oder Festungsmodus spielen, ist vieles versteckt und Sie müssen die Welt erkunden, um mehr zu erfahren. Du wirst nie die Geschichte der Menschen kennen, wenn du sie nicht in der Welt triffst. Das Wetter, die Jahreszeiten und die Biome spiegeln auch wider, zu welchen Lebensmitteln, Tieren und anderen Dingen Sie Zugang haben. Es gibt zum Beispiel über 50 Bäume, die Früchte tragen. Deine Zwerge werden auch Vorlieben für Essen und Trinken haben. Im Laufe der Zeit werden Sie lernen, was Sie brauchen.

Wenn Sie eine mächtige Festung gebaut haben, fast alles getan haben und das Gefühl haben, dass Sie jetzt in Sicherheit sind, dann können Sie sich darauf verlassen, dass der Fall nicht mehr weit entfernt ist. Sie können große Unzufriedenheit unter Ihren Untertanen haben und sie rebellieren, oder ein Megamonster frisst alles an der Oberfläche, einer Ihrer Zwerge öffnet versehentlich ein Leck, was dazu führt, dass mehrere Ebenen Ihrer Festung jetzt unter Wasser stehen. Sicherlich können Sie Pumpen bauen und Lösungen finden, um das Leck zu stopfen, aber es kann Schäden verursacht haben. Wasser kommt in verschiedenen Formen vor, ich habe versucht, einen zugefrorenen See im Winter zu nutzen. Der Frühling kam und Eis wurde zu Wasser und das war eine Lektion für das nächste Mal. Ich hatte keine Zeit gehabt, genug Gebäude für flüssiges Wasser zu bauen. Meine Zwerge schafften es immer noch, aus den Böden zu kriechen, die jetzt unter Wasser waren, mit Ausnahme eines Paares, das sich gezwungen fühlte, einige Edelsteine zu retten. Meine Lösung bestand nun darin, die unteren Stockwerke zu blockieren und Durchgänge über meine unteren Stockwerke hinaus zu bauen. Ich hätte natürlich Pumpen bauen und versuchen können, die tieferen Regionen zu retten, leider hatte ich damals keinen Zugang zu vielen dieser Gebäude. Das Spiel wechselt oft zwischen dem Umgang mit Krisen und der Suche nach Lösungen, um weiter zu bauen. Das ist eine der Stärken. Die ganze Zeit gibt es eine sich entwickelnde Erzählung und Ihre Reaktion bestimmt, wie es weitergeht.

Um Dwarf Fortress zu schätzen, müssen Sie wahrscheinlich sich entwickelnde Erzählungen und Titel wie Rimworld und Anno mögen. Mein großer Kritikpunkt ist, dass es zwar einen Trainingsmodus gibt, aber viel Erkundung durch Spieler außerhalb des Titels erfordert. Auf der anderen Seite gibt es ein Argument, dass es eine Menge Selbsttests eröffnet. Ein großes Lob gebührt Bay 12 Games für die Präsentation. Ich habe das gespielt, als es nur visuell in Form von Ascii existierte, einer Computersprache, die aus Symbolen besteht. Es war nicht einfach, zu verstehen, was man von Anfang an sah. Die Entwickler fühlten, dass sie nicht kompetent waren, um das Kunstwerk zu erstellen, als es 2006 veröffentlicht wurde. Die Steam-Veröffentlichung löste dies, indem sie einen Künstler engagierte, um die Kunst zu erstellen. Alle Symbole wurden durch Figuren, Bäume, Pilze, Felswände, Steine und mehr ersetzt. Es sieht aus wie etwas ganz Gewöhnliches in dem Medium. Es ist jedoch immer noch nichts Außergewöhnliches, aber das Upgrade ist wie Tag und Nacht zu dem, was war. Während die Grafik noch nicht genau alles illustrieren kann, was hinter der Haube passiert (was laut Bay 12 Games auf dem Weg ist), hat sie keinen Tropfen der Tiefe verloren, die schon immer da war. Das ist nichts, was man in ein oder zwei Tagen lernt.

Musikalisch und audiovisuell gibt es Musik und Sound, aber es gibt nichts, was zum Erlebnis beiträgt. Es ist fast besser, die eigene Playlist extern abzuspielen. Auf der anderen Seite ist die Volksmusik immer schön, auch wenn es nicht viel davon gibt. Ein Problem im Moment ist, dass Warnmeldungen und andere wichtige Informationen nicht sichtbar oder hörbar sind. Sie erhalten ein kleines Kästchen am Rand des Bildschirms, auf das Sie klicken können. Das bedeutet, dass die Dinge nicht immer Zeit haben, sich bei dir als Spieler zu registrieren. Dies funktionierte in der Originalversion etwas besser. Von der Steuerung her ist es etwas gemischt Ich bevorzuge die neue Version dank mehr Mausunterstützung. Gleichzeitig kann ich es sehr viele Menüs innerhalb von Menüs finden. Das bedeutet viele Klicks, um einfache Dinge zu tun. Dies war oft ein Problem, unter dem ältere Strategiespiele litten, aber Dwarf Frotress fällt definitiv in diese Kategorie.

Die Benutzeroberfläche ist besser als früher, aber es gibt eindeutig Raum für Verbesserungen. Weniger Male zu klicken, um Dinge zu erledigen, ist eine davon. Ein wenig mehr Informationen in den Tooltips und beim Halten von Elementen wären wünschenswert gewesen. Es gibt eine Grenze zwischen dem Erkunden auf eigene Faust und dem Spiel, das Ihnen sofort die richtigen Informationen liefert. Viele Dinge wie Stühle, Betten, Stickereien, Kostüme, Uniformen, Bauernhöfe, Lagerräume und dergleichen sind ziemlich einfach zu verstehen. Dann gibt es Gebäude, die auf anderen Gebäuden gebaut werden sollten oder bestimmte Dinge benötigen. Ich hätte mir einen Bildschirm gewünscht, auf dem Sie leicht sehen können, wo in der Logistikkette eine Ressource oder ein Gegenstand fehlt. Die Komplexität dieser Arbeit erfordert solche Werkzeuge.

Trotz kleinerer Kritikpunkte ist es immer noch eine immersive Erfahrung. Da es keinen Gewinn gibt, kannst du dich einfach weiterentwickeln, neue Festungen bauen oder spannende Geschichten erleben. Wenn alles ein mehrstufiger Prozess ist, schafft es auch eine Verpflichtung von mir, die Dinge durchzuziehen. Zum Beispiel möchte ich bessere Kleidung für meine Zwerge kreieren. Es ist eine ganze Industrie, Kleidung zu bekommen. Sie benötigen Tiere, Wolle, Bauernhöfe, Gebäude und Menschen, um die Materialien zu sammeln und zu transportieren. An verschiedenen Gebäuden erhält man neue Ressourcen, die wiederum eventuell beim Kleiderersteller abgegeben werden können. Dort bestimmen Sie die Größe der Kleidung, welche Art von Kleidung, welches Material, Farben und mehr. Apropos, die Farben rücken jetzt viel mehr in den Fokus, da der Titel Grafiken hat. Früher konnten wir Uniformen in bestimmten Farben herstellen, aber wir mussten uns vorstellen, wie sie aussahen. Ein Teil von mir schätzte Ascii aus diesem Grund. Es wurde mehr wie ein interaktives Buch, in dem viel unserer Fantasie überlassen wurde. Gleichzeitig ist es in der Steam-Version viel spielbarer und übersichtlicher. All die kleinen Variationen von Möbeln, Bäumen, Land, Gelände, Wetter und Möglichkeiten, Ihre Festung anzupassen, zeigen sich auf eine Weise, die es vorher nicht gab.

Dwarf Fortress ist ein Hauptwerk, das seit 20 Jahren von zwei Brüdern entwickelt wird. Es ist noch nicht vollständig entwickelt. Was ich ausprobiert habe, ist eine expansive, fast unnötig tiefgründige Simulation des Städtebaus in einer Welt voller Magie, Met, wütender Zwerge, Helden und Monster. Es schafft es sogar, dass das Verlieren Spaß macht. Dwarf Fortress zielt darauf ab, alle Aspekte des Lebens zu simulieren, und das gelingt ihm größtenteils fantastisch. Trotz einer deutlich (offiziell) verbesserten Benutzeroberfläche kann es etwas zu menülastig werden. Die Benutzeroberfläche des Spiels und die Signalisierung wichtiger Informationen an Sie könnten ebenfalls leicht verbessert werden. Insgesamt gibt es keine andere Erfahrung auf dem Markt, die es schafft, so tief zu graben. Entweder Sie lieben das, oder Sie hassen die angebotene Erfahrung. Ich falle in die kleine Gruppe, die diese Simulation liebt. Kleine Probleme hindern dies nicht daran, sich als eines der vielen Meisterwerke der Spielewelt zu behaupten.