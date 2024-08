Dutzende von Monstern und unglaublichen Kreaturen und Charakteren erwarten Sie in Black Myth: Wukong

HQ

Es sind genau noch zwölf Tage bis zur Veröffentlichung von Black Myth: Wukong, dem mit Spannung erwarteten Titel des chinesischen Studios Game Science. Es ist sehr gespannt, was dieser Titel westlichen Spielern bieten kann und ob er der endgültige Schub für die chinesische Entwicklung sein kann, um den Sprung zu einem globalen Publikum zu schaffen. Und nach dem, was wir gesehen haben, gibt es allen Grund, das zu glauben.

Der Launch-Trailer zeigt uns eine große Vielfalt an Biomen und detaillierten Umgebungen, in denen unser Protagonist Sun Wukong einer Legion bunter Feinde gegenübersteht. Wir werden auch einige Charaktere treffen, die auf unserer Reise in den Westen zu Verbündeten werden. Schauen Sie sich alles unten an.

Black Myth: Wukong erscheint für PC und PS5, mit einer späteren Veröffentlichung (zu einem noch unbestätigten Datum) für die Xbox Series.