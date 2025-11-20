Zwei Züge kollidieren in der Tschechischen Republik, Dutzende verletzt

HQ

Zwei Personenzüge kollidierten am Donnerstag in der Tschechischen Republik, wobei mindestens 5 Menschen schwer verletzt wurden und etwa 40 weitere leicht, so lokale Behörden und Medien. Der Unfall ereignete sich etwa 132 Kilometer südlich von Prag, wobei die Feuerwehr bestätigte, dass alle Fahrgäste beider Züge evakuiert wurden.

Ein regionales Krankenhaus meldete, dass fünf Personen mit schweren Verletzungen eingeliefert wurden. Verkehrsminister Martin Kupka sagte auf X, dass die Ursache noch untersucht werde, aber erste Hinweise darauf hindeuten, dass einer der Züge möglicherweise ein Stoppsignal passiert hat.