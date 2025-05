Dutzende nicht identifizierte Leichen im Krankenhaus von Tripolis entdeckt

HQ

Die neuesten Nachrichten über Libyen . Am Montag haben die Behörden in Libyen nach Angaben des Ministeriums mindestens 58 nicht identifizierte Leichen in einem Leichenschauhaus eines Krankenhauses in Tripolis entdeckt, das zuvor unter der Kontrolle der Milizen stand, was Fragen über mögliche Misshandlungen vor dem jüngsten Zusammenbruch der Gruppe aufwirft.



Das könnte Sie auch interessieren: Heftige Auseinandersetzungen erschüttern Tripolis nach dem Tod eines Milizenführers.



Die Überreste, einige verbrannt und in fortgeschrittener Verwesung, wurden Tage nach dem Tod von Abdulghani Kikli gefunden. Während die Ermittlungen weitergehen, erhöht die Entdeckung den wachsenden Druck auf die Übergangsregierung, bewaffnete Gruppen zu zerschlagen, die außerhalb des Gesetzes operieren.