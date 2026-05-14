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Dutzende Hunde wurden bei Razzien von Polizei und Tierschutzorganisationen in Uganda gerettet, da festgestellt wurde, dass sie in Scheinheimen gehalten wurden. Diese Tierheime nutzten die Hunde für Social-Media-Betrügereien, bei denen die Besitzer die Hunde in Not darstellten, um Spenden im Wert von Hundliebhabern weltweit in Höhe von Hunderttausenden Pfund zu erhalten.

Ein Verdächtiger wurde während der Razzien, die drei Notunterkünfte ins Visier nahmen, festgenommen, zwei weitere waren auf freiem Fuß. Owen Godfrey Membe hat auf nicht schuldig plädiert wegen Tierquälerei. Ihm wird vorgeworfen, "ein Tier auf unnötig grausame Weise getötet zu haben." Die Hunde aus Membes Tierheim bleiben dort, aber das Gebäude wird nun von der Animal Welfare Alliance Uganda kontrolliert, einer Organisation, die sich organisierter Tierausbeutung widmet und aus lokalen und internationalen Aktivisten sowie qualifizierten Tierärzten besteht.

Ein neuer Standort wurde für ein Notfallheim eingerichtet, in dem die Hunde aufgenommen werden sollen. Die Ausbeutung der Hunde wurde durch einen BBC-Bericht entdeckt, der Betrüger in Mityana entlarvte, die Geld aus dem Filmen von Hunden in Not nutzten, um luxuriöse Lebensstile zu finanzieren.

Hunde wurden absichtlich für den Inhalt verletzt und mit Verletzungen zurückgelassen, um sicherzustellen, dass sie weiterhin für Inhalte genutzt werden konnten. "Dieser Fall ist die erste Festnahme, nachdem die Welt gesehen hat, wie sich dieser Betrug zu einem Online-Content-Creator-Betrugsunternehmen entwickelt hat", sagte Bart Kakooza, stellvertretender Vorsitzender der Animal Welfare Alliance Uganda. "Die ganze Welt beobachtet jetzt, wie Uganda diese Fälle zur Rechenschaft ziehen und wie diesen Tieren eine neue Chance auf ein Leben ohne Grausamkeit gegeben wird."