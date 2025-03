Dutertes Tochter kritisiert seine heimliche Versetzung nach der Verhaftung

HQ

Rodrigo Duterte, der Brandstifter, der es einst vor dem Internationalen Strafgerichtshof herausforderte, ihn ins Gefängnis zu stecken, ist nun seiner Gnade ausgeliefert, nachdem er bei seiner Ankunft in Manila verhaftet und schnell in ein Flugzeug an einen unbekannten Ort gesetzt wurde (via Reuters).

Seine Tochter Veronica Duterte beklagte sich in den sozialen Medien, dass die Familie über sein Ziel im Dunkeln gelassen wurde, obwohl Berichte darauf hindeuten, dass der Flug nach Den Haag geht, wo das Gericht seinen Sitz hat.

Dutertes Verhaftung markiert eine dramatische Eskalation in den langjährigen Ermittlungen des IStGH zu Tausenden von außergerichtlichen Tötungen im Zusammenhang mit seinem brutalen Krieg gegen die Drogen, einer Kampagne, die seine Präsidentschaft prägte und international verurteilt wurde.

Nachdem Duterte und seine Verbündeten die Philippinen 2019 aus der Zuständigkeit des Gerichts herausgezogen hatten, argumentieren sie, dass die Verhaftung illegitim sei, aber der IStGH besteht darauf, dass seine Untersuchung für Verbrechen gültig bleibt, die begangen wurden, als das Land noch Mitglied war.

Sollte Duterte nach Den Haag überstellt werden, könnte er das erste ehemalige asiatische Staatsoberhaupt werden, das sich vor dem IStGH verantworten muss – ein überwältigender Niedergang für einen Führer, der einst damit prahlte, dass er bereit sei, für seinen Krieg gegen das Verbrechen im Gefängnis zu verrotten. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.