Duterte gewinnt die Bürgermeisterwahl in seiner Heimatstadt, während er im IStGH inhaftiert ist

Die neuesten Nachrichten über die Philippinen . Obwohl der ehemalige philippinische Präsident Rodrigo Duterte wegen seines umstrittenen "Krieges gegen die Drogen" vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) angeklagt ist, hat er einen Erdrutschsieg bei der Bürgermeisterwahl von Davao City errungen.

Am Montag führte Duterte mit überwältigender Unterstützung, achtmal so viele Stimmen wie sein nächster Konkurrent. Sein politischer Einfluss ist nach wie vor stark, was vor allem auf sein Image als harter Verbrecher zurückzuführen ist, und die Anhänger versammeln sich angesichts seiner Inhaftierung hinter ihm.