Düsteres Fantasy-Adventure The Wild at Heart kommt im Mai

Moonlight Kids hat im [email protected] heute Abend das Erscheinungsdatum ihres Indie-Spiels The Wild at Heart bestätigt. Der Titel war bislang nur für den PC bestätigt, wird am 20. Mai allerdings auch auf Xbox-Konsolen erscheinen. Im neuen Trailer bekommen wir viele kunterbunte Eindrücke zu den Spielmechaniken dieses Abenteuers. Auffällig ist beispielsweise das Pikmin-Gameplay, denn wir haben bunte Blobs (sogenannte "Elflinge"), denen wir Aufgaben zuweisen müssen. Die kleinen Racker kämpfen auch für uns, deshalb sollten wir gut und vorsichtig mit ihnen umgehen. Dank des auffälligen Kunststils von Titeln wie Don't Starve wird das sicherlich ein Fest für die Augen.