Düsterer Starttermin für Those Who Remain bekannt

Wir haben uns vor kurzem das Horror-Adventure Those Who Remain vom Indie-Team Camel 101 näher ansehen dürfen und im Gespräch mit dem Entwickler erfahren, dass der Titel in wenigen Wochen erscheint. Gestern hat uns Publisher Wired Productions über den genauen Termin informiert. Der übernatürliche Thriller wird auf den Systemen PC (Steam), Playstation 4 und Xbox One am 15. Mai dieses Jahres erscheinen, während sich Spieler auf der Nintendo Switch noch bis zum Sommer gedulden müssen. Wir haben außerdem erfahren, dass Käufer der Deluxe-Edition einen Bonus in Form eines digitalen Comics erhalten, in dem die Vorgeschichte des Spiels erklärt wird.

Those Who Remain versetzt uns in die Schuhe des Privatdetektivs Edward, der mit privaten Problemen zu kämpfen hat, während er in mysteriöse Vermisstenfälle der Stadt Dormont gerät. Im Budgettitel (Preis 20 Euro) werdet ihr düstere Umgebungen aus der Ego-Perspektive erkunden und Rätsel lösen, während euch gefährliche Schatten auf den Fersen sind. Mehr Eindrücke findet ihr in unserer Vorschau, den schnellen Überblick bekommt ihr im aktuellen Trailer: