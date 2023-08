Dustborn schüttelt auf der Gamescom 2023 den Staub ab

HQ

Es ist lange her, dass wir das letzte Mal von dem mysteriösen Dustborn gehört haben, dem Spiel, das eine Erzählung mit ausgefeilten Charakteren, dem Rhythmus der Musik und dem Kampf gegen Roboter mischt, die jetzt New America kontrollieren. Tatsächlich könnte man sagen, dass es fünf Spiele in einem sind, oder zumindest hat es Regisseur Ragnar Tørnquist so beschrieben.

"Es gibt viele verschiedene Spielmodi, und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir uns einfach zu viel vorgenommen haben", erzählte uns der Kreative kürzlich in einem Interview. "Wir haben das Storytelling, die Erzählung, die Beziehungen zwischen den Charakteren, das Musik-Minispiel, die Kämpfe und es gibt Dinge, die wir euch noch nicht einmal gezeigt haben."

Die Geschichte von Dustborn spielt in einer alternativen Version der Vereinigten Staaten namens New America, die zehn Jahre in der Zukunft spielt. Unsere Gruppe von Charakteren reist durch die Westküste Kaliforniens, die hier Pacifica genannt wird. "Und man erfährt mehr über die Hintergründe dieses Universums, einer Welt, in der Worte Macht haben, in der die Hauptfigur in der Lage ist, Sprache auf eine Weise zu verwenden, die andere Menschen beeinflusst."

Natürlich lässt uns der Titel immer noch mit einer Menge Faszination zurück, wie diese Genres zu einem einzigen spielbaren Angebot verschmelzen werden, aber wir können nicht leugnen, dass wir es mit dem, was wir bisher gesehen haben, kaum erwarten können, uns in Dustborn zu verbeißen, wenn es um PC geht.