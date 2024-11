Durchsuchung der Wohnung des Präsidenten der französischen Fußballliga im Zuge von Korruptionsermittlungen

HQ

Die französische Profifußballliga (Ligue de Football Professionnels, LFP), der Dachverband, der die wichtigsten französischen Profifußballligen betreibt, steht unter Korruptionsverdacht: Veruntreuung öffentlicher Gelder, aktive und passive Korruption öffentlicher Gelder und Einflussnahme (die französische Liga erhielt eine finanzielle Rettung, nachdem ein 4-Milliarden-Euro-Deal mit Mediapro über die TV-Rechte gescheitert war).

Die Nationale Finanzstaatsanwaltschaft (PNF) in Frankreich ordnete eine Razzia in den Büros der LFP, ihres Präsidenten Vincent Labrune (der kürzlich für weitere vier Jahre als Präsident der LFP wiedergewählt wurde) sowie der Büros der CVC an.

CVC ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die 2022 einen Investitionsvertrag mit der Fußballliga unterzeichnet hat: Der Fonds investierte 1,5 Milliarden Euro und beteiligte sich im Gegenzug mit 13 % an seiner neuen Medientochter.

Nach einer Beschwerde des Antikorruptionsverbandes AC!, hat die Staatsanwaltschaft den Deal untersucht. Laut L'Équipe besteht Unsicherheit darüber, wie das Geld verteilt wurde, mit dem die Anwälte und Banken bezahlt wurden, die die Liga während ihres Geschäfts mit CVC beraten haben.