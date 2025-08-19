Durchgesickerter Black Ops 7-Trailer enthüllt Bosskämpfe, Mechs und Veröffentlichungsdatum

HQ

Ein inzwischen entfernter Trailer, der fälschlicherweise vor der geplanten Gamescom-Premiere veröffentlicht wurde, hat enthüllt, was für Call of Duty: Black Ops 7 geplant ist - einschließlich eines bestätigten Startdatums am 14. November.

Das Video zeigt mehrere spektakuläre Elemente, darunter einen massiven Bosskampf, Mech-Kämpfe und die Rückkehr von Jetpacks - aber mit einer Wendung. Laut CharlieIntel wird die Jetpack-Mechanik nicht mehr ganz so funktionieren wie zuvor, und erste Eindrücke von Entwicklern deuten darauf hin, dass die Fans keine vollständige Rückkehr zum klassischen Jetpack-Gameplay erwarten sollten.

Neben den Gameplay-Enthüllungen bestätigte der Trailer auch Preisdetails. Die Standard Edition kostet 69,99 $ (79,99 €), während die Vault Edition - im Wesentlichen eine Deluxe Edition mit Bonusinhalten - 99,99 $ (109,99 €) kosten wird. Da bereits viel durchgesickert ist, stellt sich nun die Frage, was Activision tatsächlich auf der Bühne zeigen wird - und ob sie die Fans noch überraschen können.

