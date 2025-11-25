Durchgesickerte Discord-Nachrichten zeigen den Grund für die Entlassung von Rockstar-Mitarbeitern

HQ

Anfang des Monats wurde entdeckt, dass Rockstar Dutzende Mitarbeiter entlassen hatte, was sofort als Versuch der Gewerkschaftsbekämpfung bezeichnet wurde. Diese 34 entlassenen Mitarbeiter wurden laut Rockstar nicht entlassen, weil sie vertrauliche Informationen auf einem Discord-Server geteilt hatten.

People Make Games hat einige Nachrichten von diesem Discord-Server erhalten, um herauszufinden, was wirklich hinter den Kulissen vor sich ging. Es scheint, dass auf dem Server nichts zu GTA oder anderen zukünftigen Rockstar-Projekten geleakt wurde, stattdessen diskutierten die entlassenen Mitarbeiter über jüngste Änderungen an den Slack-Richtlinien des Unternehmens.

Slack ist eine Messaging-Plattform, die oft am Arbeitsplatz genutzt wird, und Rockstar hat kürzlich eine Reihe von Slack-Kanälen entfernt, die als nicht notwendig eingestuft wurden. Dies wurde im Discord der Gewerkschaftsmitglieder besprochen. Angeblich wandte sich ein Mitarbeiter an das Management wegen der laufenden Gespräche. Anschließend gelang es den Vorgesetzten, in die Discord-Nachrichten einzudrängen oder sie zu sehen, und die 34 Mitarbeiter wurden entlassen.

Die Slack-Säuberung wurde als schwerwiegender Dämpfer für die Moral angesehen und daher an einem anderen Ort diskutiert. Es scheint jedoch, dass das Management von Rockstar mit diesen Gesprächen nicht zufrieden war und erklärte, dass die Richtlinien gebrochen wurden, was zur Kündigung von Arbeitnehmerverträgen führte.