Durchgesickerte Bilder zeigen das vorgefertigte Herr der Ringe-Spiel von Eidos-Montreal

HQ

Jetzt, da Dispatch bewiesen hat, dass Telltale-ähnliche Geschichten definitiv in großem Stil zurück sind, wird es viele wohl schmerzen zu hören, dass ein Herr der Ringe-Spiel mit einer solchen Erzählung schon vor einiger Zeit eingestellt wurde. Das Spiel, das sich bei Eidos-Montreal in Entwicklung befand, kam nicht weit, bevor es in den Gruben des Schicksalsbergs geopfert wurde, aber einige neu entdeckte Konzeptzeichnungen geben einen frühen Einblick in das, was wir hätten haben können.

Dies stammt von MP1st, das Illustrationen eines ehemaligen Künstlers entdeckte, der zur Zeit der Entwicklung des Spiels bei Eidos-Montreal arbeitete. In den Versionen ist klar, dass das Spiel sich für einen Top-Down-Look im Gameplay entscheidet, bei dem mehrere vertraute Orte aus Tolkiens Universum gezeigt werden, darunter das Tänzelnde Pony Inn.

Andernorts wird viel Aufmerksamkeit auf die Hafenstadt Umbar gerichtet, die wahrscheinlich der Ort ist, an dem das Spiel spielt. Als Hotspot für Piraten hätte Umbar uns wahrscheinlich gegen viele Korsaren sowie gegen die traditionellen Orks und Uruks, gegen die wir in anderen Herr der Ringe-Spielen kämpfen, gekämpft.

Auch wenn es sicherlich interessant ist, darüber nachzudenken, wie ein piratenorientiertes Herr der Ringe-Spiel hätte sein können, ist es angesichts dessen, dass dieser Titel niemals das Licht der Welt erblicken wird, es sich wahrscheinlich nicht lohnt, darüber Schlaf zu verlieren. Eidos-Montreal ist nun zu seinem nächsten Projekt übergegangen, und obwohl es in den letzten Jahren unter großem Druck stand, hoffen wir, dass das neueste Spiel das Schiff wieder aufrichtet.