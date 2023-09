Durch das Erstellen von Portalen in Nightingale konnten die Spieler "den ganzen Weg von Reich zu Reich gehen"

HQ

Wir hatten erwartet, dass wir Nightingale inzwischen im Early Access spielen würden, aber die vielen miteinander verbundenen Systeme des Spiels mussten besser angepasst und eingeführt werden. Das wurde uns klar, als wir auf der Gamescom Zeuge einer Live-Multiplayer-Gameplay-Demo wurden, und dann erfuhren wir viel mehr über das ganz besondere Projekt mit dem CEO von Inflexion Games, Aaryn Flynn. Hier ein paar Auszüge zu verschiedenen Themen nach dem vollständigen Interview:

Über die spektakulären Bosse von Nightingale

"Es gibt ein paar für Early-Access-Bosse. Also gehst du hin und du wirst sie finden. Wir haben euch Ismael schon einmal in unseren Trailern gezeigt und dann den Sonnenriesen hier, und es gibt noch einen, den wir noch nicht enthüllt haben. Aber sie sind definitiv da draußen und sie werden wahrscheinlich einige Stunden und viel Zeit brauchen, um dorthin zu gelangen und sie zu finden und sie danach sogar zu schlagen. Aber ich denke, dass sie sehr, sehr ehrgeizige Ziele für unsere Spieler darstellen werden. Etwas, das viel Handwerk und viel Bauen erfordert, um sich selbst so weit aufzuleveln, dass Sie das selbstbewusst und wahrscheinlich auch kooperativ annehmen können. Sie sind so ausbalanciert, dass sie kooperativ sind. Ich bin mir sicher, dass es Spieler gibt, die es alleine machen werden... aber für normale Spieler wie mich, weißt du, werde ich meine Freunde anrufen!"

Über das parametrische Handwerkssystem

"Nightingale hat das, was wir ein parametrisches Crafting-System nennen. Man bekommt also kein Rezept für eine Kupferaxt und eine Eisenaxt und eine Blechaxt. Du bekommst ein Rezept für eine Axt bei einer bestimmten Kraftstufe, und dann kannst du dich entscheiden, eines dieser Metalle einzusetzen, und du wirst beobachten, wie sich die Attribute der Axt dort ändern. Und das Schöne daran und der Vorteil, den ich für die Spieler denke, ist, dass sie sich durchrätseln und bestimmen können, was für sie am besten ist. Sie lernen diese verschiedenen Kombinationen kennen und können dann schließlich die Ausrüstung herstellen, die für sie am besten geeignet ist. Aber je weiter du im Spiel vorankommst, desto breiter werden die Kombinationen. Und so gibt es immer mehr Möglichkeiten zur Optimierung, immer mehr Dinge, die Sie tun können. Das wird deine Builds anpassen und minimieren, wenn du willst, und ich denke, das wird ein Teil der langfristigen Geschichte des Spiels sein, und die andere Sache ist das Bauen."

Auf von Spielern erstellten Portalen zwischen Realms

"Das Bausystem ist sehr robust und wird jeden Monat robuster, und jedes Mal, wenn wir einen Spieltest durchführen, fügen wir weitere Funktionen hinzu und beheben ein paar Fehler, aber die Sache mit den Portalen ist wirklich interessant. Die Idee, dass Spieler ihre eigenen Portale herstellen und bauen und sie dann an ganz bestimmte Orte gehen lassen können, eröffnet viele Möglichkeiten. Eine der Ideen, die das Team vor vielen, vielen Jahren hatte, war es, das zu schaffen, was wir die Seidenstraße quer durch die Reiche nannten. Und wenn du diese Reiche behältst, indem du diese Reiche erkundest und deine eigenen Portale platzierst, könntest du theoretisch von einem Reich durch das Portal zum nächsten Reich durch das nächste Portal laufen und den ganzen Weg gehen, vielleicht letztendlich das Reich deines Freundes, und dann wieder zurück. Und so wurde die Idee, dass diese Portale eine kontinuierliche Verbindung zwischen meinem Realm und eurem Realm und dem Realm eines anderen aufrechterhalten, für uns wirklich sehr evokativ und es wurde ziemlich aufregend, darüber nachzudenken, was Spielergemeinschaften tun können, die diese Realms hosten und Portale immer eingeschaltet haben und euch immer dort verbinden. Ich glaube wirklich, dass es das Community-Potenzial für das Spiel auf diese Weise erweitert."

Nightingale "ist inhaltlich so gut wie vollständig" und das Team von Inflexion balanciert derzeit die verschiedenen Sandbox-Systeme des Spiels aus, damit der Early Access im Februar 2024 fertig sein kann.

Spielen Sie das vollständige Video ab, um mehr über Realm Cards und prozedurale Generierung, Umgebungen und Gebäude, Erzählung in einem Überlebensspiel über Thriving, das viktorianische Setting und natürlich die Verwendung eines Regenschirms (ella, ella eh, eh) zu erfahren.