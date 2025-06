Dupreeh kündigt offiziellen Rücktritt vom Spielen von Counter-Strike an

HQ

Während des Mega-Finales des BLAST Austin Major gab es gestern eine kleine Überraschungsankündigung, als der erfahrene Star Peter "Dupreeh" Rasmussen bekannt gab, dass er sich offiziell aus dem kompetitiven Counter-Strike 2 zurückzieht und damit eine Karriere beendet, die ihn als einen der besten Spieler aller Zeiten macht.

Im Laufe seiner Jahre, in denen er für Astralis, Team Vitality, Heroic, Team Falcons und mehr spielte, gewann Dupreeh satte 32 Trophäen, gewann fünf Majors, erhielt zwei MVP-Auszeichnungen und verdiente allein über 2 Millionen US-Dollar an Preisgeldern. Unnötig zu erwähnen, dass er eine Karriere hat, die ihn zu einem Platz in der Hall of Fame machen wird.

Auf die Frage, warum Dupreeh aufhört, hat er in den sozialen Medien erklärt: "Der Hauptgrund, warum ich mich entschieden habe, in den Ruhestand zu gehen und mich nicht mehr als Spieler zu engagieren, ist meine Familie zu Hause.

"Ich möchte mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Denn für mich sind sie das Wichtigste im Leben, in meinem Leben."

Dupreehs Eindruck auf Counter-Strike hat sogar dazu geführt, dass sich der offizielle Social-Media-Account des Spiels bei ihm für seine Zeit bedankt, die er mit dem Wettkampf verbracht hat, wobei Valve erklärt:

"Der einzige Spieler, der 5 Majors gewonnen hat. Wir sind es, die dir danken, Peter.

"Danke, dass du die Messlatte dafür gesetzt hast, was ein Major Champion sein kann, sowohl auf als auch außerhalb des Servers.

"Counter-Strike wird immer für dich da sein".