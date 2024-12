Duolingos Jahresrückblick ist hier, um dir zu sagen, ob du vor Duos Wut sicher bist

HQ

Haben Sie in letzter Zeit genug bei Duolingo eingecheckt? Hast du dir im Jahr 2024 eine ausreichend große Serie verdient und genug XP gesammelt? Jetzt können Sie es herausfinden, indem Sie einfach das Sprachlerntool starten und seine Year in Review -Funktion aktivieren.

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die gleiche Art von Tool, das in Spotify und Apple Music verwendet wird, um die Gewohnheiten und Tendenzen Ihrer Nutzung des Dienstes anzuzeigen. Duolingo zuliebe: Es zählt die verdienten XP, die längste tägliche Serie, die Minuten, die du mit dem Lernen verbracht hast und wo du in der Community rangierst, in einem prozentualen Format, während du auch ein paar lustige Ergänzungen hinzufügst, wie z. B. auf der Abschussliste von Duo zu stehen, wenn du das ganze Kalenderjahr über nicht genug gelernt hast.

Einen guten Teaser und ein Beispiel dafür, wie das Year in Review strukturiert ist, erhalten Sie, indem Sie sich das Video ansehen, das Duolingo unten geteilt hat.

