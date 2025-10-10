Duolingo-Vogel quält Kinder bei erstem Blick auf Anime-Serie

Bald können sich Japanisch-Lernende auf Duolingo wie nie zuvor testen, denn eine Anime-Serie, die auf der Lern-App basiert, wird vollständig in der Sprache veröffentlicht.

Bekannt als Duolingo: The Final Test, gilt dies als die "erste Original-Anime-Serie" der App, was darauf hindeutet, dass weitere auf dem Weg sind, und was diese Serie verspricht, erklärt die Zusammenfassung einfach: "Zeit, sich endlich zu Ihren Japanischstunden auf Duolingo zu verpflichten."

Dem Trailer nach zu urteilen, sieht man, wie Duo (der Vogel) einen Haufen Lernender quält und quält, indem er sie als menschliche Beta-Tester benutzt. Der Haken an der Sache ist, dass die Funktionen Lebens- und Todesgefahren zu sein scheinen, ein bisschen wie Squid Game in vielerlei Hinsicht. Ja, es ist ein bisschen verdreht.

Die Serie wird nächste Woche, am 13. Oktober, auf YouTube Premiere feiern und insgesamt fünf Episoden umfassen. Um einen Vorgeschmack auf das Angebot zu bekommen, sehen Sie sich den Trailer unten an.

