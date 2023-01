Dunkeys Bigmode-Publisher enthüllt sein erstes Spiel

HQ

Bereits im September 2022 enthüllte YouTuber Dunkey seinen neuen Verlag BigMode, der sich darauf konzentrierte, vielversprechende Indie-Spiele auf den Markt zu bringen. Jetzt, ein paar Monate nach dieser Ankündigung, kennen wir das erste Spiel, das den Namen des Unternehmens tragen wird.

Animal Well, das ursprünglich im Februar 2022 enthüllt und von PlayStation beworben wurde, ist ein Spiel im Metroidvania-Stil, das sich auf die Erkundung konzentriert. Sie erkunden ein tiefes Labyrinth und begegnen seltsamen Kreaturen, während Sie herausfinden, was in der Umgebung lauert.

Das Spiel verspricht, Beobachtung zu belohnen und konzentriert sich auch auf Rätsel. Obwohl wir noch kein Veröffentlichungsdatum haben, kann Animal Well auf Steam und PS5 auf die Wunschliste gesetzt werden, so dass es bald eine Ankündigung geben könnte.

Es scheint, dass Animal Well sowohl als Test für BigMode als auch als reguläre Veröffentlichung fungieren wird. Viele waren skeptisch gegenüber Dunkeys Verlagsstudio, nachdem er angekündigt hatte, dass das Unternehmen als Gütesiegel für Videospiele fungierte.