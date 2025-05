"Hey Papa, schau dir diesen Dunk an." Nachdem er 700 Stunden mit Brawl Stars verbracht und mir noch mehr sinnlose Kinderprogramme gezeigt hat, die er angesammelt hat, hat mein Sohn Frank endlich sein Lieblingsspiel geändert. Sein iPad ist jetzt nicht nur eine offizielle Brawl Stars-Plattform, sondern eher ein basketballgefülltes, nach NBA duftendes Zuhause für große Stars wie Giannis, Curry, Durant, SGA und LeBron. Dunk City ist endlich da, und das ist auch gut so.

Drei gegen drei oder fünf gegen fünf ist die Regel. Beide Spielmodi funktionieren hervorragend.

Dunk City Dynasty ist ein Arcade-Sportspiel im Geiste von NBA Jam und NBA Street. NetEase hat sich von den Arcade-Giganten inspirieren lassen, um ein Basketball-Erlebnis zu schaffen, das rasant, leicht zu spielen und einfach ist - und gleichzeitig tiefgründig und herausfordernd. Man kann entweder drei gegen drei spielen, mit klassischen Streetball-Regeln – oder 5v5 auf dem gleichen Gelände wie bei klassischen NBA-Spielen und die Herausforderung besteht natürlich darin, die grundlegenden Elemente des Sports zu beherrschen. Als Stürmer musst du deinen Verteidiger abschütteln und schießen, wenn Platz ist. Wenn dein Wurf von einem Verteidiger bestritten wird, sind die Chancen, dass der Ball in den Korb geht, extrem gering. Wartet man hingegen auf eine Öffnung, tritt zur Seite, befreit sich und schießt, sind die Chancen umgekehrt. Es gibt natürlich einen Knopf zum Passen, und es gibt einen Knopf für "Drive", der mit einer Superkraft verbunden ist, mit der du dich zum Korb durchkämpfen und einen hellblauen Super-Smoke hinter dir lassen kannst.

Bei Dunk City dreht sich alles um Grundlagen, die auf das Jahr 2000 angehoben wurden, was der Weg für erfolgreichen Arcade-Basketball ist.

Als Verteidiger gilt das Gleiche – nur umgekehrt. Nur Grundlagen. In Dunk City Dynasty gibt es keine Zonenverteidigung, alles und jeder ist gepunktet und du kannst sowohl frei laufen als auch die "Verteidigen"-Taste gedrückt halten, um dich hinzuhocken und wirklich zu versuchen, mit einer niedrigen Haltung vor deinem Angreifer zu bleiben. Von dort aus kannst du "Steal" aktivieren, um dir den Ball zu schnappen, mit dem Risiko, dass der Verteidiger die Tatsache ausnutzt, dass du dann für eine kleine Mini-Sekunde statisch wirst und so riskieren kannst, dass der Ball weggedribbelt wird, wenn dein Gegner schnell genug handelt. Es ist natürlich auch möglich zu blocken und im Großen und Ganzen sind die Spielmechanik und die Balance zwischen den verschiedenen Funktionen wirklich gut. Dunk City Dynasty fühlt sich an wie Basketball spielen, was ich von vielen Arcade-Basketball-Erlebnissen nicht wirklich behaupten kann.

Es gibt viele bekannte, lizenzierte NBA-Stars, die freigeschaltet werden können.

Da es sich um ein Free-to-Play-Spiel für Android und iPhone/iPad handelt, kommt es natürlich komplett mit Mikrokäufen, Lootboxen und diesen ewig chaotischen Menüs mit 100.000+ verschiedenen Symbolen, Schaltflächen, Textzeilen und Logos. Manchmal ist es im Allgemeinen unmöglich zu verstehen, was alles ist, und ein erheblicher Teil von mir wünschte, die Entwickler dieser mobilfreundlichen Free-2-Play-Titel würden erkennen, dass Menüs und die Präsentation selbst so einfach und leicht verständlich sein sollten wie das Spielerlebnis auf dem Basketballplatz und nicht umgekehrt. Es sollte jedoch gesagt werden, dass es nie die Anforderung eines Mikrokaufs gibt, es gibt keine erzwungene Werbung für ein sinnloses Strategiespiel, das man 35 Sekunden lang durchstehen muss, bevor man weiterspielen kann, und man muss nicht auf Upgrades warten, wenn man nicht bezahlt, was hier offensichtlich der richtige Weg ist.

Es macht am meisten Spaß, Streetball (3-vs-3) zu spielen, und das Design ist herrlich stylisch.

Die Ästhetik, zusammen mit der gut gebauten Mechanik, ist das, was mir am Dunk City Dynasty am besten gefällt. Ich mag den Designstil, die Eigenheiten, ich denke, Netease hat die markantesten Eigenschaften von Curry sowie LeBron, Booker, SGA, Embig, Giannis, Luka, Jokic und all den anderen eingefangen und das sonnengebleichte, farbenfrohe Miami-Feeling reimt sich perfekt auf einen vom Basketball beeinflussten, tragbaren Sommer. Ich liebe auch Kendrick Perkins' geschmeidige Stimme als Kommentator und finde, dass er einen großartigen Job macht, wenn es darum geht, das Geschehen auf dem Platz zusammenzufassen und es mit lustigen Kommentaren aufzupeppen, ohne sich nervig oder zu wiederholend zu wirken. Abgesehen davon hätte Netease das Training überspringen können, bei dem man seinen Spieler aufrüstet und eine Art stark vereinfachten Skill-Baum aufbaut, dieser Teil fühlt sich in Bezug auf die Entwicklungszeit spät an und ich denke, das Spiel wäre auch ohne ihn gut ausgekommen.

Dunk City Dynasty ist sicherlich eine Überraschung. In einer Zeit, in der die meisten aufwendigen Mobile Games, die ausgerollt werden, dumm idiotisch sind, mit vereinfachten Spielmechaniken, die auf einfache Tastendrücke auf demselben Knopf reduziert sind, und Anforderungen an Mikrokäufe, mit ständig wiederkehrenden Aufforderungen - ist das ein Hauch frischer Luft, auch wenn Netease natürlich immer noch Ihr Geld will. Dunk City Dynasty ist sicherlich kein neues NBA Jam, aber es ist gut. Spaß. Stilvoll. Sommerlich.