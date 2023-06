Dungeons of Hinterberg mit Trailer und Screenshots angekündigt

Eine der Ankündigungen, die während des Xbox Games Showcase gestern unter dem Radar der Bugger-Titel geflogen ist, war Dungeons of Hinterberg.

Es wird von dem österreichischen Studio Microbird Games entwickelt, die sich anscheinend von ihrem eigenen Land in einem Action-Adventure mit weiten offenen Umgebungen, Bergen, ländlichen Gebieten und so weiter inspirieren ließen. Außerdem werden uns RPG-ähnliche Inhalte, Rätsel und eine ganze Menge Magie versprochen. Dies ist die offizielle Beschreibung, die so ziemlich alles ist, was wir derzeit wissen - abgesehen von der Tatsache, dass es interessant aussieht und ein bestätigter Day 1 Game Pass-Titel ist:

"Bewaffnet mit einem Schwert und einem Fremdenführer erkundest du das wunderschöne Alpendorf Hinterberg und entdeckst die Magie, die in seinen Verliesen verborgen ist! Meistere Magie, löse Rätsel und töte Monster; all das und noch viel mehr erwartet Sie in Hinterberg!

Bereite dich auf einen Urlaub in einem modernen Dorf in den österreichischen Alpen vor, aber anstatt zu wandern oder Ski zu fahren, wirst du Monster töten, nach Beute jagen und Rätsel lösen! 25 magische Dungeons sind kürzlich rund um Hinterberg aufgetaucht, und das Töten von Monstern ist zu einer wichtigen Touristenattraktion geworden, die Abenteurer aus der ganzen Welt in das kleine Dorf lockt."