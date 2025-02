Dungeons of Hinterberg erscheint nächsten Monat für PlayStation

HQ

Nach seinem Debüt auf PC- und Xbox-Konsolen Mitte 2024 wird Microbird bald Dungeons of Hinterberg auch auf PlayStation-Systeme bringen. Dies wurde in einer Pressemitteilung bestätigt, in der erwähnt wird, dass das Spiel bereits am 13. März auf PlayStation erscheinen wird. Da nicht erwähnt wird, dass das Spiel direkt nur für PS5 erscheint, sieht es so aus, als würde es sein Xbox-Pendant widerspiegeln, indem es auch sowohl auf aktuellen als auch auf Last-Gen-Systemen erscheint.

Die PlayStation-Version von Dungeons of Hinterberg bietet das ungehinderte Spiel, das 25+ Dungeons, 20+ Feinde, vier Biome, 10+ Orte und 20+ Einheimische zum Treffen enthält, außer dass sie auch ein paar neue Ergänzungen enthält, wie z.B. New Game Plus und eine "neue, geheime Bonusepisode".

Wenn du dir nicht sicher bist, ob Dungeons of Hinterberg ist, lies unbedingt unsere Rezension des Spiels , um zu sehen, was wir darüber denken.